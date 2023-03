La grande cavalcade a eu lieu ce dimanche. Découvrez les plus belles photos de l'événement.

Luxembourg 15

Folklore

La cavalcade d'Esch a attiré du monde

Mike STEBENS La grande cavalcade a eu lieu ce dimanche. Découvrez les plus belles photos de l'événement.

Le week-end dernier, le carnaval d'Esch a de nouveau eu lieu. Le point culminant était sans aucun doute la grande cavalcade. Dimanche après-midi, la métropole du Minet était noire de monde. Plus de 60 associations et plus de 1.200 participants ont pris part au cortège.

15 Photos: Laurent Blum

Celui-ci est parti de la rue Victor Hugo, est passé par la rue Brill et la rue du Canal et a débouché sur la rue Alzette, où la fête s'est poursuivie jusqu'à minuit sur la place de l'Hôtel de Ville, sous le chapiteau. L'ambiance était assurée par le DJ Christian du Coin et le Coverband De Pänz.

Le vendredi déjà, la soirée brésilienne a été célébrée jusque tard dans la nuit. Samedi après-midi, le Kannerfuesbal a eu lieu, puis la Fues Fiesta a eu lieu le soir. Le week-end était donc bien rempli à Esch.

Cet article a initialement été publié sur le site du Luxemburger Wort.

Traduction: Simon Martin

