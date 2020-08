Cet été, les pompiers auraient dû réceptionner leur Centre national d'incendie et de secours flambant neuf. Le covid a grillé la priorité au chantier. Mais il n'y a pas le feu pour intégrer les locaux, assure le directeur du CGDIS.

La caserne XXL du CGDIS attendra

Patrick JACQUEMOT Cet été, les pompiers auraient dû réceptionner leur Centre national d'incendie et de secours flambant neuf. Le covid a grillé la priorité au chantier. Mais il n'y a pas le feu pour intégrer les locaux, assure le directeur du CGDIS.

C'est cuit pour cette année. Paul Schroeder ne se fait plus d'illusion : le Centre national d'incendie et de secours du boulevard de Kockelscheuer ne sera pas opérationnel à 100% pour 2020. «On a même dû repousser d'un an l'organisation d'un championnat du monde de secours qui devait s'y tenir en 2021 et aussi nos portes-ouvertes», regrette le directeur. Mais le chef de corps doit se rendre à l'évidence : l'arrêt pour cause de covid-19 des entreprises de construction a bouleversé le planning.

«Maintenant, il faut réorganiser les interventions des différents corps de métiers en respectant les gestes barrières et la bonne distanciation entre ouvriers. Pas simple.» Compliqué même. Mais ce n'est certainement pas le chef des pompiers luxembourgeois qui va trouver quelque chose à redire dans la bonne application des règles sanitaires sur ''son chantier«. Et puis, après tout, rien ne presse tellement avant que le bâtiment de 141 millions d'euros ne soit réceptionné.

«Par exemple, il n'y a pas d'urgence à quitter la caserne de Luxembourg, route d'Arlon. Idem pour le 112 dont le standard n'intégrera les nouveaux locaux que lorsque tout, tout, tout aura bien été rôdé», indique le directeur général.



Seuls les services administratifs, logés rue Plantin, voient leur bail s'achever fin 2020. Pour eux, l'aile de l'Institut national de formation des secours (en voie de finalisation) devrait servir de solution de repli avant le déménagement dans leurs bureaux définitifs dans une autre aile du Centre national de Secours. «Mais au niveau opérationnel, cela ne change rien à notre quotidien. Les habitants peuvent être rassurés», sourit Paul Schroeder.

Bienvenue dans le future salle de restauration des pompiers et des secouristes en formation. Effectivement, il y a encore du travail... Photo : Pierre Matgé

Bienvenue dans le future salle de restauration des pompiers et des secouristes en formation. Effectivement, il y a encore du travail... Photo : Pierre Matgé L'immense caserne est immanquable sur le Ban de Gasperich. Photo: Pierre Matgé Dans l'immense halle de manœuvres où les grandes échelles peuvent être déployées, tout est prêt. Photo : Pierre Matgé

Voilà donc un épisode de plus à ajouter au rapport d'activités 2020. Une année évidemment marquée par l'épidémie covid. Comme 2019 l'avait été par la tornade sur Bascharage-Pétange, les pollutions de rivière ou l'incendie de l'usine Kronospan... «Mais, contrairement à nos suppositions, nous avons eu de l'ordre de 15% d'interventions en moins à effectuer pendant le lockdown», note celui qui dirige l'activité de 600 pompiers professionnels et des volontaires. Moins de circulation donc moins d'accidents. Moins de salariés en poste, donc moins d'incidents du travail.

En février dernier, le CGDIS réceptionnait son cadeau de Noël. Joli non? Photo : Chris Karaba

En février dernier, le CGDIS réceptionnait son cadeau de Noël. Joli non? Photo : Chris Karaba Les nouveaux véhicules Samu sont livrés tout équipés. Photo : Gerry Huberty

Mais ce n'est pas pour autant que les soldats du feu se sont tourné les pouces. Ils ont ainsi été sollicités pour assurer la distribution des millions de masques à la population. Rapidité, efficacité. «C'était un bon test pour nous, analyse le directeur. Il ne faut pas oublier que le CGDIS est une jeune structure, tout juste deux ans. Là, nous avons montré que nous étions capables de mener à bien une opération logistique d'ampleur dans un cadre sanitaire particulier.» Par chance, le Centre a pu compter sur un maximum d'effectifs. Car nombre des 3.800 volontaires étaient disponibles.

Ces derniers mois ont aussi vu la flotte du CGDIS bénéficier d'une cure de jouvence inédite dans le pays. «Il faut dire qu'avant chaque commune achetait son ambulance ou son camion, c'était plus discret.» Là, les pompiers luxembourgeois ont vécu un deuxième Noël après l'heure avec la livraison de 34 nouvelles ambulances et cinq SAMU (cinq autres sont attendus). Et ce ne n'est pas fini : 14 fourgons pompe-tonne et secours routier devraient tomber du ciel bientôt.

[Mise en service de 5 véhicules SAMU nouvelle génération] ce jour en présence de la ministre de l'Intérieur @TainaBofferding au Centre de Soutien Logistique du CGDIS. Infos et photos: https://t.co/15bn2ZOFVb pic.twitter.com/ip76Lb6dbs — CGDIS (@CGDISlux) July 28, 2020

«Promis, dans les années à venir, ce sera moins, tempère Paul Schroeder. Après tout, le but de la réforme des secours n'était pas d'augmenter les dépenses mais de rationaliser les moyens.». Une dizaine d'ambulances renouvelées par an, voilà le rythme plus raisonnable qui devrait être adopté. A ajouter avec l'achat des matériels d'intervention plus spécialisés (type sauvetage lourd, poste de commandement ou adaptés aux feux de forêt). Ou ce fourgon d'intervention aéroportuaire qui va bientôt être commandé pour rejoindre le Findel.

