Les circonstances du drame qui, dimanche soir au Marché de Noël du Knuedler, a coûté la vie à un jeune garçon de deux ans et dix mois restent encore à déterminer. La police lance un appel à témoins pour collecter récits, photos et vidéos.

Luxembourg 3 min.

La capitale tout entière dans la peine

Patrick JACQUEMOT Les circonstances du drame qui, dimanche soir au Marché de Noël du Knuedler, a coûté la vie à un jeune garçon de deux ans et dix mois restent encore à déterminer. La police lance un appel à témoins pour collecter récits, photos et vidéos.

La voix blanche, les yeux rougis, c'est une bourgmestre de Luxembourg «dévastée» qui, ce lundi soir à 19h, est venue déposer une gerbe place Guillaume II. Avant Lydie Polfer (DP), bien des anonymes étaient venus déposer une fleur, une bougie, un petit mot là où dimanche, vers 20h, un garçonnet a perdu la vie. Alors que les animations rythmaient le Knuedler, une plaque de glace allait se détacher d'une sculpture blessant mortellement l'enfant.

«Aujourd'hui, c'est le temps du deuil, de la peine, notait la bourgmestre. Demain viendra le temps des responsabilités.» Mais depuis le 24 novembre au soir, la police judiciaire s'active pour éclaircir les circonstances de l'accident. Les enquêteurs disposent déjà de plusieurs témoignages, mais recherchent plus d'éléments. D'où l'appel lancé par Myriam Meyer, porte-parole de la police: «Que les personnes qui étaient là ce dimanche en soirée, qui ont filmé ou photographier la sculpture, n'hésitent pas à contacter nos services pour envoyer leurs images.» Une adresse mail est à disposition : 113@police.etat.lu.

Le bloc de glace saisi

Et si les investigations comptent sur le public, c'est que la Place Guillaume II ne compte pas de caméra de vidéo-surveillance qui auraient pu témoigner de la scène «qui a transformé une tradition en tragédie». Les policiers ont saisi sur place, le soir-même, le bloc de glace défaillant. Il sera analysé pour témoigner d'une éventuelle faille.

Quelques secondes après l'accident, une patrouille de police avait pu donner l'alerte et établir un périmètre de sécurité. La venue de renforts, de vigiles et des secours du CGDIS n'auront toutefois pas suffi à maintenir en vie la jeune victime. Appel étaitt alors fait au groupe de support psychologique pour qu'ils soutiennent la famille et les proches du drame. Ce même groupe étant notamment intervenu auprès des sinistrés de la tornade d'août dernier, à Petange et Bascharage.

Nous avons, hélas, une certitude : l'enfant décédé n'était pour rien dans l'accident. C'est un innocent Lydie Polfer - Bourgmestre de Luxembourg

Mais pour le sculpteur qui a travaillé le bloc de 2 tonnes de glace mis à sa disposition, la cause la plus probable de l'effondrement de la pièce de 2,50m de haut est à mettre sur le compte «d'une poussée». Selon lui, seule une intervention humaine a pu causer la catastrophe.

Président du Luxembourg City Tourisme Office (LCTO), Marc Angel ne pouvait avancer d'autre hypothèse, hier soir. Ni confirmer celle de l'intervenant d'Ice&Art à qui le LCTO avait confié la mission de créer une «sculpture de glace participative». Une fois le travail achevé, de nombreux visiteurs s'était installé auprès de ce décor givré pour y faire des photos.

Pas de contrôle de l'ITM

«Nous avions déjà travaillé à deux reprises avec la société française, sans aucun problème. Il s'agit de grands artistes, de grands professionnels, avec un savoir-faire et de bonnes références», listait le président du LCTO, lui aussi bouleversé.

Les animations reprennent Lundi, pas un chalet du Marché de Noël n'a levé le rideau. Pas une musique n'a animé la Place Guillaume II, pas plus que celle de la Constitution ou Place d'Armes. La grande roue n'a pas allumé ses lampions. «Par respect et hommage», les forains ont ainsi marqué à leur façon le deuil qui vient de frapper la saison 2019 des Winter Lights. A compter de ce mardi, les animations reprendront mais le souvenir du jeune garçon disparu va peser sur les festivités.



L'Inspection du travail a-t-elle vérifié, à un moment la bonne stabilité de l'œuvre éphémère exposée face au public. «Non, mais la présence de l'ITM n'était pas obligatoire sur cette animation.» L'instruction ouverte pour "homicide involontaire" permettra d'y voir plus clair.

Lundi soir, le Premier ministre Xavier Bettel a rejoint les élus de la capitale et les forains du Marché pour rendre un hommage à la jeune victime de la chute du morceau de glace. Photo : Pierre Matgé