La capitale toujours bien en selle

Drôle de final pour la nouvelle piste à Cloche d'Or

Piétons et cyclistes circulant chaque jour au Ban de Gasperich peuvent pousser un grand «ouf !» de soulagement. De nouvelles pistes et passerelle ont été mises en service, et seront inaugurées mardi. Dommage que ces voies, face au P&R Howald Sud, débouchent pour l'instant sur un rond-point.