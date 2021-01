En réponse à la colère qui agite les restaurateurs et cafetiers, le collège échevinal de Luxembourg-Ville a décidé ce mercredi de ne pas récolter les sommes exigées pour décembre et janvier aux locataires de ses locaux. Aucune aide supplémentaire n'est toutefois à l'ordre du jour.

La capitale tire un trait sur 94.000 euros de loyers

Mêmes causes, mêmes conséquences. Face à la fermeture administrative des bars et restaurants jusqu'à la mi-janvier, les autorités de la capitale ont décidé d'annuler les loyers de décembre et janvier des locaux commerciaux qui lui appartiennent. Cette mesure, déjà appliquée durant le premier confinement, a été annoncée mercredi par la bourgmestre Lydie Polfer (DP). «Une trentaine de cafés sont concernés», a précisé Serge Wilmes (CSV).

Le premier échevin, en charge du commerce juge la mesure «importante», même si elle est soumise à des exceptions. Les commerces ayant pu fonctionner avec un système de vente à emporter ne verront leur loyer réduit que de moitié. Le nombre d'établissements concernés n'a pas été transmis. Malgré cette exception, cette mesure représente une perte sèche de 94.000 euros pour les caisses de la Ville, auxquels s'ajouteront 120.000 euros de taxes de terrasse également annulées pour l'année 2021.

Au total, ce sont donc plus de 210.000 euros de pertes qui se profilent pour la capitale. En plus de ces aides indirectes, la Ville avait octroyé l'an dernier des subventions que Serge Wilmes assure ne pas pouvoir remettre en place. Il affirme en effet que le ministre des Classes moyennes lui aurait indiqué que ces subventions ne pourraient plus s'ajouter à celles de l'Etat. «Elles seraient déduites de celles octroyées par l'Etat», précise l'échevin. Un changement de discours, alors que la capitale avait assuré une aide égale à celle du gouvernement au printemps dernier.

Pour mémoire, cette aide versée par l'Etat s'élève désormais à «environ 65 millions», selon une réponse parlementaire publiée ce mardi par les ministres d'Etat, du Travail et des Classes moyennes en réponse à la colère exprimée par les restaurateurs et tenanciers. Après la manifestation d'environ 200 personnes samedi dernier, ces derniers ont prévu de faire entendre à nouveau leurs revendications dans la rue.

