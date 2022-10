Le château d'eau du Ban de Gasperich sera illuminé ce mercredi soir.

Le château d'eau illuminé

La capitale solidaire des femmes en Iran

Simon MARTIN Le château d'eau du Ban de Gasperich sera illuminé ce mercredi soir.

Depuis le 16 septembre dernier, l'Iran est le théâtre de vives protestations. L'élément déclencheur fut la mort de Mahsa Amini, une jeune femme kurde iranienne de 22 ans, décédée trois jours après son arrestation par la police des mœurs à Téhéran pour avoir, selon celle-ci, enfreint le code vestimentaire strict de la République islamique pour les femmes, prévoyant notamment le port du voile.

Comme déjà par le passé, les autorités ont brutalement réprimé les manifestations, tuant plusieurs dizaines de personnes en quelques jours, selon plusieurs ONG. Mais en parallèle, elles ont aussi procédé à un nombre croissant d'arrestations, ciblant notamment celles et ceux ayant relayé des vidéos des affrontements ou publié des messages anti-régime sur les réseaux sociaux.

Les rassemblements de solidarité se sont multipliés dans le monde entier, y compris au Luxembourg où une manifestation a eu lieu le week-end dernier dans la capitale.

Aux couleurs du drapeau de l'Iran

Cette fois-ci, c'est la Ville de Luxembourg elle-même qui a décidé d'afficher son soutien et sa solidarité avec les femmes iraniennes «qui font face à des répressions alors qu'elles réclament leurs droits fondamentaux», comme l'explique la capitale dans un communiqué. Ainsi, la Ville illuminera ce mercredi 12 octobre, de 19h à minuit, le château d'eau du Ban de Gasperich aux couleurs du drapeau iranien.

La Ville de Luxembourg, signataire de la Charte européenne pour l'Egalité des femmes et des hommes dans la vie locale, a par ailleurs rappelé qu'elle «condamne toute politique s'opposant à l'égalité de traitement entre femmes et hommes et s'engage à promouvoir l'égalité dans tous les domaines de la vie».

Rappelons qu'en septembre dernier, dans le cadre de la réduction de la consommation de gaz à 15%, la Ville s'était engagée, entre autres, à ne plus illuminer le château d'eau du Ban de Gasperich, sauf occasion exceptionnelle, pour faire des économies d'énergie. Les manifestations en Iran rentrent, à juste titre, dans cette catégorie d'événements.

