La capitale se protège à coup de blocs de béton

Deux jours après la mort de cinq personnes à Trèves, fauchées par une voiture alors qu'elles se trouvaient en pleine zone piétonne de Trèves, des protections destinées à empêcher un tel drame à Luxembourg-Ville ont été installées.

(Jmh) - Annoncée quelques heures à peine après le drame de Trèves qui aura coûté la vie à cinq personnes et fait des dizaines de blessés, l'installation de blocs de béton dans la capitale a débuté mercredi soir. Destinés à sécuriser les accès à la zone piétonne, 50 éléments de 2,4 tonnes chacun ont été disséminés aux endroits stratégiques, comme la rue de la Porte Neuve, Grand-Rue ou la rue Philippe II.

Un Luxembourgeois parmi les blessés de Trèves Au lendemain de la collision mortelle dans le centre de la ville allemande, le bilan est revu à la hausse. Cinq personnes ont ainsi perdu la vie et une quinzaine ont été blessés dont un résident du Grand-Duché, confirme le ministre des Affaires étrangères Jean Asselborn (LSAP).

Si ces blocs ont déjà été utilisés dans le passé pour sécuriser les principaux événements de la capitale, tels que la Schueberfouer ou le marché de Noël, leur utilisation représente un coût mensuel de 30.000 euros, selon les données livrées par Serge Wilmes (CSV), premier échevin de la capitale, au Luxemburger Wort. La durée de leur présence n'est, à ce jour, pas connue.

Déjà utilisés pour sécuriser le marché de Noël ou la Schuerberfouer, ces blocs de béton représentent un coût de 30.000 euros mensuels.

A noter que ce dispositif, mis en oeuvre notamment après les attentats de Nice et de Berlin en 2016, pourrait être remplacé par un système de bornes escamotables. Une idée évoquée depuis plusieurs années et bloquée à ce jour en raison de l'absence de base juridique permettant leur utilisation. Pour l'heure, ces plots mobiles sont considérés comme des éléments en lien avec la circulation et non comme des éléments de sécurité.

Ce qui fait que, pour l'heure, seule la police est autorisée à les lever ou les baisser. Un groupe de travail entre représentants de l'Etat et autorité municipale a été mis en place pour trouver une solution. Des discussions entamées, elles aussi, depuis plusieurs années.

Si les emplacements des futurs bornes amovibles dans la capitale sont connus, leur utilisation par les autorités de la Ville reste, à ce jour, interdite.

