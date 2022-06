Les élus de la capitale ont annoncé ce mercredi lors du citybreakfast qu'un plan de gestion globale était lancé pour trouver des solutions face aux problèmes de nuisances sonores et sanitaires provoqués par les corbeaux.

Luxembourg 2 min.

Nuisances sonores

La capitale s'attaque aux problèmes des corbeaux

Thomas BERTHOL Les élus de la capitale ont annoncé ce mercredi lors du citybreakfast qu'un plan de gestion globale était lancé pour trouver des solutions face aux problèmes de nuisances sonores et sanitaires provoqués par les corbeaux.

Voilà une situation qui pose de plus en plus problème à Luxembourg-Ville. Ce mercredi, lors du citybreakfast, le traditionnel rendez-vous mensuel avec la presse, Serge Wilmes (CSV) a constaté que le problème des corbeaux devenait «de plus en plus intensif» dans la capitale à cause de leurs croassements et de leurs déjections. Entre 600 et 1.000 couples de corbeaux sont estimés à Luxembourg-ville.

Un aigle impérial qui a traversé le Luxembourg a été abattu Ce fut un événement lorsqu'en mars, un aigle impérial avait été observé pour la première fois dans le pays. On apprend que l'oiseau a été abattu en Autriche.

Ces oiseaux ont notamment installé leurs quartiers dans le quartier Merl, sur le boulevard Marcel Cahen, à proximité du conservatoire, qui compte plus de 100 nids de corbeaux. Cette forte population s'explique notamment par la présence de platanes, selon le premier échevin de la capitale. Ce dernier note également leur présence dans le quartier de Bonnevoie près du centre culturel, à Gasperich derrière l'ancien site du Luxemburger Wort ou encore au Limpertsberg.

Un plan de gestion globale est lancé

Serge Wilmes a rappelé que la Ville ne disposait pas de compétence ornithologique et qu'un cahier des charges était en cours d'élaboration avec le ministère de l'Environnement. A ce stade, la Ville n'a pas encore obtenu de dérogations pour enlever les nids de ces oiseaux protégés par une directive européenne. Pour rappel, une telle opération d'élagage ne peut être réalisée qu'entre le 1er novembre et le 28 février. Un prochain point sur ce sujet devrait être fait à l'automne, a annoncé la bourgmestre de la capitale

«Ce sont des animaux intelligents», a souligné Lydie Polfer (DP). La bourgmestre a ainsi évoqué un souvenir d'enfance: «Je l'ai remarqué quand j'étais petite, parce que j'avais adopté un corbeau qui s'était blessé en forêt».

La Ville de Luxembourg a fait appel à une société privée pour élaborer un plan de gestion globale pour traiter le problème. «Ce plan permettra de déterminer précisément où se trouvent les corbeaux et quels soucis cela entraîne. Il faut aussi sensibiliser la population à ne pas laisser traîner ses ordures, parce que cela les attire», a encore expliqué Serge Wilmes.

Autres nuisances sonores au Kirchberg

Plusieurs riverains se sont plaints de nuisances sonores au Kirchberg. Il ne s'agit pas de corbeaux cette fois, mais de concerts organisés sur le plateau du Kirchberg. «C'est bien d'avoir des concerts, mais pas cinq jours dans la semaine. Il faut penser aux enfants et riverains qui ont le droit de dormir», a dénoncé ce mercredi Lydie Polfer (DP). La bourgmestre a indiqué avoir un rendez-vous la semaine prochaine avec le directeur du Fonds d'urbanisation du Kirchberg pour aborder la durée et la périodicité des concerts. Lydie Polfer s'est prononcée pour une fin des concerts aux alentours de 21-22 heures, si d'autres événements nocturnes et festifs ne sont pas organisés dans la capitale.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.