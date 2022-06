De nombreuses manifestations estivales seront organisées dans les prochaines semaines, à commencer par la Fête nationale.

La capitale retrouve les couleurs de la fête cet été

Thomas BERTHOL

«Un retour vers la normale, voire plus.» Pour Serge Wilmes (CSV), premier échevin de la capitale, les nombreuses manifestations organisées cet été sont un signe de retour à la normale, mais c'est aussi important parce que les gens sont «friands de sortir et de s'amuser». Ce mardi matin, le Collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Luxembourg a donné un aperçu des nombreuses manifestations estivales, à commencer par la Fête nationale.

La fête nationale de retour en mode majeur Le programme des festivités du 23 juin revient sous sa forme d'avant la pandémie de covid-19, avec notamment le très attendu feu d'artifice tiré depuis le pont Adolphe le soir du 22 juin.

Cette dernière n'avait pas été organisée depuis 2019 à cause de la pandémie de covid. Patrick Goldschmidt (DP) explique qu'«avec l'accalmie de la pandémie fin février», la Ville a reçu le feu vert pour lancer l'organisation de la Fête nationale. Celle-ci commencera comme d'habitude dès la veille, soit le 22 juin avec la retraite aux flambeaux à partir de 21h20 du Puits Rouge dans la Grand-Rue. Un feu d'artifice de «17 minutes» sera ensuite tiré à partir du pont Adolphe. Mais cette fois-ci, il n'y aura pas de musique composée pour l'événement, car le délai était trop court, selon Patrick Goldschmidt: «Nous aurons une compilation des musiques composées des dernières années.»

Pour les adeptes de la musique et de la fête, des concerts gratuits seront organisés sur le champ du Glacis les 22 et 23 juin dans la soirée. La place pourra accueillir près de 10.000 personnes et il sera aussi possible de se restaurer sur place. Au programme, parmi les artistes, figurent notamment le DJ allemand Alle Farben, la superstar de la soul Rag'n Bone Man ou encore la chanteuse britannique Emeli Sandé.





Adaptation au niveau de la circulation L'avenue de la Liberté sera fermée de 7 à 11 heures ce dimanche 19 juin dans le cadre de la répétition du défilé militaire. La veille de la Fête nationale, le 22 juin, les voies routières du centre-ville et du quartier de la gare à partir de 18 heures. Pour le 23 juin, les voies routières seront fermées à partir de 8 heures.

Pour profiter de la fête, Patrick Goldschmidt conseille de ne pas venir en voiture et de privilégier les transports en commun: «Le tram circulera normalement excepté un peu avant et après le feu d'artifice.»

La traditionnelle parade militaire se tiendra, quant à elle, le 23 juin entre 10 et 11 heures sur l'avenue de la Liberté.

Summer an der Stad De nombreuses autres manifestations auront également lieu dans les prochaines semaines pour rendre la capitale plus attractive, à savoir le «City Open Air Cinema» (22/07-30/07), le «TheaterPlage» (08/07-11/09) ou encore l'installation d'une bibliothèque à ciel ouvert avec le programme «D'Stad liest» (17/08-11/09). Avant le 14 juillet, une Tour Eiffel miniature de 14 mètres de hauteur sera aussi installée sur la place de Paris. Comme pour les Winterlights, Serge Wilmes (CSV) estime qu'il est important de répartir les manifestations sur l'ensemble de la ville pour faire découvrir aux visiteurs et habitants les différents quartiers de la Ville de Luxembourg.

