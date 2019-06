La lutte contre la pollution et le dépôt de déchets sauvages se poursuit pour la ville de Luxembourg, qui a présenté jeudi matin son bilan et ses perspectives d'avenir sur cette question de gestion de ses résidus.

La capitale produit 66 tonnes de déchets par an

Sophie WIESSLER La lutte contre la pollution et le dépôt de déchets sauvages se poursuit pour la ville de Luxembourg, qui a présenté jeudi matin son bilan et ses perspectives d'avenir sur cette question de gestion de ses résidus.

Quelques jours après la présentation de la stratégie «zéro déchet» du gouvernement, c'est au tour de la ville de Luxembourg de mettre la main à la pâte. Avec 119.214 habitants, la capitale a vu sa quantité de déchets collectés augmenter de 2,73% entre 2017 et 2018, passant ainsi le cap des 66 tonnes, soit l'équivalent de 18 poids lourds de 3,5 tonnes chacun.

Une hausse qui s'explique, selon la mairie, par «la croissance démographique de 2,48% par rapport à 2017 et l’augmentation continue du nombre de navetteurs et de visiteurs».

28.000 tonnes recyclées

Analysés de plus près, ces chiffres montrent que seule la quantité des matières recyclables a augmenté et que celle des déchets résiduels en mélange est restée stable, malgré une population globale plus importante.

28.518,13 tonnes de déchets ont été collectés séparément par le Service Hygiène en 2018 en vue de leur recyclage, de leur revalorisation ou d’un autre traitement spécifique:

Le taux de recyclage de la Ville passe dès lors de 41,62% en 2017 à 43,19% en 2018, s’approchant davantage du quota des 50% visé au niveau national d’ici 2020.



Réduction globale des déchets de 10% en 10 ans

A l’échelle d’une décennie, les chiffres sont encore plus parlants: alors qu’en 2008, la quantité de déchets produits par tête était de 821,05kg, ce ratio «ne s’élève plus qu’à 553,89 kg par personne en 2018».

Il faut cependant préciser que ce chiffre ne reflète pas la situation réelle de la Ville de Luxembourg. En effet, ce ratio est calculé sur «base de la quantité totale de déchets produits et du nombre d’habitants de la Ville»: il ne tient donc pas compte des visiteurs, navetteurs et sociétés.

Sachant que «la population de la Ville double en semaine, la quantité de déchets produits est en réalité bien inférieure à 553kg par personne», selon le communiqué transmis à la presse, qui appuie: «considérant par ailleurs l’augmentation de la population de 32,59% entre 2008 et 2018, la diminution des déchets produits de 10,55% en 10 ans est considérable».

Une nouvelle campagne en cours

La campagne de sensibilisation «anti-littering» élaborée en 2018 se poursuivra au cours des prochaines années pour attirer l’attention du public sur les différentes problématiques du dépôts de déchets sauvages, type déjections canines, chewing-gums, emballages à emporter, journaux gratuits, seringues…

Pour cet été 2019, trois thèmes ont ainsi été choisis par la Ville: les mégots, les chewing-gums et les déjections canines. La capitale souhaite également mettre en place une cellule «d'assistance clientèle», composée de deux agents qui devront sensibiliser et conseiller les citoyens et professionnels sur ces questions de gestion des déchets.