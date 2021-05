La bourgmestre de Luxembourg souhaite monter ce dispositif pour soulager les restaurateurs du testing obligatoire des clients qui souhaitent consommer en intérieur. Un acte obligatoire, à défaut de certificat, à compter de dimanche.

La capitale prête à ouvrir un centre de test covid

La bourgmestre de Luxembourg souhaite monter ce dispositif pour soulager les restaurateurs du testing obligatoire des clients qui souhaitent consommer en intérieur. Un acte obligatoire, à défaut de certificat, à compter de dimanche.

Les élus de Luxembourg ont multiplié les gestes ces derniers mois en faveur des commerçants établis dans la capitale et que les mesures sanitaires de la crise sanitaire ont sérieusement malmenés. Exonération de certaines taxes, loyers annulés, distribution de bons d'achat auprès des enseignes de la Ville: les actions ont été multiples. Mais à nouvel épisode covid, nouvelle réaction. Ainsi, la bourgmestre a-t-elle confirmé au journal Tageblatt que Luxembourg entendait ouvrir son propre centre de tests rapides.

Plus de cinq millions de tests s'inviteront en entreprise A compter du 17 mai, le gouvernement distribuera gratuitement des kits destinés aux sociétés du Grand-Duché désireuses de participer à cette nouvelle action vouée à «permettre la sortie de crise», selon Dan Kersch. La distribution se fera via quatre centres à travers le pays.

Pourquoi ce geste? Pour accompagner la réouverture des cafés et restaurants installés sur son territoire. Soit près de 300 enseignes dont Lydie Polfer (DP) veut assurer une reprise d'activité en intérieur plus sûre, et surtout faciliter le travail de ces professionnels à qui il sera demandé -à compter du 16 mai- d'exiger de leur clientèle qui souhaite boire ou manger en salle de disposer d'un certificat de dépistage covid négatif ou de pratiquer sur place un test rapide.

Trois sésames A compter du 16 mai, qui veut consommer à l'intérieur d'un café ou restaurant, devra disposer :

- soit d'un test PCR réalisé en laboratoire (d'une validité maximale de 72 heures)

- soit d'un test rapide réalisé par un professionnel de santé (valide 24 h)

- soit se prêter à un autotest avant de s'installer. Le gouvernement mettra 500.000 kits à disposition des établissements et des clients.

En offrant ce service, en dehors des établissements, l'élue compte bien accélérer les cadences de service des bars et restaurants dont la table pourra recevoir des clients plus tard, le couvre-feu étant décalé à l'occasion de la nouvelle version de la loi covid votée ce vendredi.

Luxembourg est la première commune à se déclarer volontaire à proposer un tel centre, ouvert à tous. Mais la Ville va encore échanger sur le projet avec le ministère de la Santé. En effet, le résultat des tests étant certifié pour 24 heures, il faut que le test soit effectué en bonne et due forme pour que le résultat en soit valable aux yeux des autorités.

Pour l'heure, une certitude : pas question d'ouvrir le centre en même temps que les mesures de fonctionnement s'élargissent pour l'HORECA, soit ce dimanche. Il faudra quelque temps, délai nécessaire pour réfléchir à la logistique à prévoir et au site d'implantation.

A noter qu'à partir du 16 mai, il existe trois tests possibles pour accéder à l'intérieur d'un café ou restaurant: un test PCR réalisé en laboratoire, d'une durée maximale de 72 heures, test rapide réalisé par un professionnel de santé valide pendant 24 heures, et les autotests qui doivent être effectués dans l'établissement lui-même.



