La température de l'eau des piscines sera abaissée, les bâtiments publics seront moins éclairés, voire pas du tout.

Moins de chauffage et d'éclairage

La capitale présente son plan énergie pour l'hiver

La Ville de Luxembourg s'engage à être un bon élève et à «montrer le bon exemple». Ce mercredi, Lydie Polfer (DP) a assuré que la capitale ferait les efforts nécessaires pour contribuer à la réduction de consommation de gaz à 15%. Un objectif qui a été fixé par Bruxelles et ensuite repris par l'Etat luxembourgeois pour se préparer à un risque de pénurie de gaz à cause de la guerre en Ukraine. «Nous prenons cela très au sérieux», a déclaré la bourgmestre.

Sur les 193 bâtiments appartenant à l'administration de la ville de Luxembourg, 20 consomment déjà 45% de l'énergie consommée par les services communaux. A quoi ressemble donc le paquet de mesures de la capitale? Dans une circulaire envoyée début août, le ministère de l'Energie a demandé aux communes de ne pas chauffer leurs bâtiments publics au-delà de 20 degrés. Ce sera également le cas dans la capitale où le thermostat ne sera plus réglé à 21 degrés, mais désormais à 20 degrés. Cette différence de température permettra d'économiser 6% d'énergie. Les théâtres, musées et centres culturels sont également concernés par cette mesure avec des niveaux de température différents fixés par l'ITM, précise Lydie Polfer.

Les piscines ne sont pas non plus épargnées. La température de l'eau des bassins nageurs actuellement comprise entre 27,5°C et 29°C passera à une température se situant entre 26,5°C et 27°C. La température des bassins non nageurs (destinés notamment aux enfants) passera de 31°C à 29°C.



Outre le gaz, la Ville ambitionne aussi avec son plan de réaliser 5% d'économies en électricité. Pour atteindre cet objectif, les rues et les édifices de la commune seront moins éclairés. En effet, l'éclairage public des rues et des places publiques sera réduit d'une heure. Selon les calculs de la capitale, cela permettrait une baisse de 8% de la consommation annuelle. Les économies d'énergie concerneront également la forteresse, dont les lumières seront éteintes dès 22 heures au lieu de 01h. Cette mesure correspond à une baisse d’environ 49% de la consommation énergétique annuelle de l’éclairage de la forteresse. La Ville renonce également à éclairer de nombreux édifices (sauf occasion exceptionnelle) dont le château d’eau du Ban de Gasperich, les bâtiments officiels et la façade du Stade de Luxembourg.

Le Cercle cité restera illuminé

Le nouveau stade de rugby et de football est équipé d'un chauffage électrique du gazon. Alex Goergen, chef du service des sports, répond à la question de savoir si l'installation sera utilisée et comment : «Nous allons réduire l'utilisation. Mais nous devons faire attention à ne pas abîmer le gazon spécial. Un minimum de chauffage du gazon est nécessaire pour que celui-ci puisse passer l'hiver. Notre objectif est de faire en sorte que celui-ci soit toujours praticable en période de crise. Mais nous ne pouvons pas garantir à 100 % que la qualité sera toujours au top».

Si de nombreux édifices sont désormais plongés dans le noir, ce ne sera pas le cas pour le Cercle cité sur la place d'Armes. «Il restera illuminé, parce qu'il se trouve à un endroit avec beaucoup de passage et c'est mieux pour la sécurité», a expliqué Lydie Polfer.



La capitale réduit la voilure pour Noël

La féérie de Noël sera aussi moins au rendez-vous pour ceux qui souhaitaient en avoir plein les yeux. Les illuminations de Noël ne seront plus éclairées que six heures par jour, la durée était de 19h par jour lors des années précédentes. L'édition Winterlights 2022 n'aura pas non plus la même magie pour les amateurs de patinoire. Pour faire des économies d'énergie, la Ville est contrainte d'y renoncer. «La patinoire représentait un tiers de la consommation d'énergie lors des animations Winterlights», souligne la bourgmestre.

«Nous souhaitons montrer le bon exemple, mais nous espérons que cet effort soit aussi porté par d'autres, car la commune avec tous ses bâtiments n'est responsable que de 4,3% de la consommation d'énergie de la Ville». Voilà, un message directement adressé aux commerces, institutions et habitants.

«Nous avons la ferme volonté d'accompagner les citoyens et de ne laisser tomber personne», a insisté de son côté Serge Wilmes (CSV). Le premier échevin a indiqué que le conseil échevinal se réunira une fois l'accord de la tripartite signé pour acter une prolongation de l'allocation vie chère et de la prime énergie. Cette prime avait été décidée par la commune en mars dernier.

