La capitale ouvre les marchés de Noël

Maximilian RICHARD Il n'y a pas que le vin chaud et les Gromperekichelcher qui devraient attirer les visiteurs des marchés de Noël de la capitale dans les semaines à venir.

Vendredi, la période de Noël a été officiellement lancée dans la capitale. Les marchés de Noël ont été inaugurés sur quatre sites - dans la ville haute et dans le quartier de la gare. Dans les semaines à venir, les visiteurs y trouveront bien plus que du vin chaud et des Gromperekichelcher.

Sur la place d'Armes, le sapin de Noël décoré et la crèche géante font partie des points forts. Au pied de la Gëlle Fra, la pyramide géante et la grande roue devraient faire briller les yeux des enfants, mais pas seulement. Sur le Niklosmaart de la place de Paris, petits et grands devraient trouver leur bonheur à côté des stands de restauration et d'artisanat et sur le manège à chaîne historique.

Les visiteurs du Wanterpark sur la Kinnekswiss trouveront un village gastronomique couvert avec une scène pour des programmes musicaux et des divertissements pour toute la famille. Il n'y aura pas de patinoire cette année en raison des mesures d'économie d'énergie prises par la ville de Luxembourg.

Pendant la période de l'Avent, de nombreuses manifestations sont organisées, dont des concerts, le cirque de l'Avent, des ateliers et des spectacles pour enfants. Le programme peut être consulté sur le site web de la Ville de Luxembourg.

