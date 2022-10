Si le ministère de la Mobilité prévoit des cabines à partir de janvier 2023 pour les nouveaux bus des lignes RGTR, la ville de Luxembourg dit ne pas envisager la mise en place d'un tel équipement.

La capitale n'opte pas pour les cabines de bus

Thomas BERTHOL Si le ministère de la Mobilité prévoit des cabines à partir de janvier 2023 pour les nouveaux bus des lignes RGTR, la ville de Luxembourg dit ne pas envisager la mise en place d'un tel équipement.

Vendredi dernier, un passager ivre s'en est pris à un chauffeur de bus en lui donnant plusieurs coups à Ettelbruck. Pour garantir la sécurité des conducteurs, François Bausch (déi gréng) a annoncé, cet été, miser sur des cabines en verre pour le réseau RGTR. Le ministre de la Mobilité avait indiqué qu'un tel dispositif serait prévu dans le budget de l'année 2023. Celui-ci a été déposé mercredi dernier par Yuriko Backes (DP), ministre des Finances, à la Chambre. Le ministre de la Mobilité avait ainsi indiqué que les «premières cabines de bus pourront être installées en janvier».

Qu'en est-il des bus de la capitale, qui compte 150 véhicules? La Ville suivra-t-elle aussi cette démarche? Sollicités, les services de Luxembourg-Ville disent ne pas prévoir l'installation d'un tel équipement, et préférer «favoriser le contact direct entre les conducteurs de bus et les usagers afin d'assurer un service clients optimal, d'autant plus que les agressions contre les chauffeurs sont très rares».

Pour l'année 2022, cinq agressions physiques envers les conducteurs ont été jusqu'à présent signalées. En 2021, Luxembourg-ville comptabilisait deux agressions physiques contre 22 en 2018. Ces violences ont ainsi fortement baissé, selon les données fournies par la capitale.

Les services de la Ville rappellent qu'une agression physique dans ces cas désigne «le fait de toucher le chauffeur de bus, de donner des coups, de cracher, de jeter un objet… Le risque de subir une agression physique est en principe très bas (une agression physique sur 600.000 courses effectuées)». Ils font également savoir que «les conducteurs des autobus des AVL et la plupart des chauffeurs des sous-traitants sont préparés aux situations délicates dans le cadre d'une formation sur la gestion de l'agressivité des clients».

Depuis le mois de juillet dernier, les nouveaux bus RGTR doivent être équipés d'une vidéoprotection. La Ville de Luxembourg dit avoir pour sa part équipé quelque 50 autobus, soit un tiers du réseau des AVL. Les nouveaux bus bénéficieront tous d'un tel dispositif «de manière à ce qu'à moyen terme, 100% des bus de la Ville disposeront d'un tel système».

Les sanctions suite aux agressions Selon l'article 327 du Code pénal (Menaces): «Quiconque aura, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, menacé d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d'une peine criminelle, sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 500 euros à 5.000 euros. La menace soit verbale, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d'une peine criminelle, non accompagnée d'ordre ou de condition, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 500 euros à 3.000 euros» Selon l'article 398 du Code pénal (Coups et blessures) «Quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des coups sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 euros à 1.000 euros, ou d'une de ces peines seulement. En cas de préméditation, le coupable sera condamné à un emprisonnement d'un mois à un an et à une amende de 500 euros à 2.000 euros.» Interdire l'accès aux transports Avec la loi du 19 juin 2009 concernant la sécurité dans les transports publics, le ministre de la Mobilité a la possibilité d'interdire à une personne jusqu'à un an l'accès aux transports publics.

