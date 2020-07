Une grande roue, des quartiers en fête ou encore une formule inédite de cinéma drive-in, Luxembourg-Ville a présenté lundi son programme estival 2020. Une offre plus modeste qu'à l'accoutumée mais en phase avec les mesures sanitaires liées à la crise du covid-19.

La capitale joue la carte de l'innovation pour cet été

«Comme la majorité des événements traditionnels ne peuvent avoir lieu en raison des mesures prises pour lutter contre la propagation du covid-19, la Ville a souhaité mettre en place un programme alternatif durant l'été 2020», déclare en préambule Lydie Polfer (DP). Ce n'est pas parce que la Schueberfouer a été annulée que la capitale va présenter des rues désertes lors des deux prochains mois.

Au contraire, la bourgmestre a détaillé ce lundi les différentes animations qui vont se dérouler à partir de ce samedi 11 juillet. «Le but est de ramener de la vie dans les différents quartiers», a-t-elle insisté. Parmi les principales attractions de cet été, la grande roue de 50 m, qui trônera au cœur du parc municipal sur la Kinnekswiss, vaudra assurément le coup d'œil.

Des manèges gratuits à la mini Schueberfouer L'organisation de la mini Schueberfouer censée remplacer l'édition 2020 de la foire est lancée. La Ville de Luxembourg, qui a mis en ligne un appel aux forains, assurera la gratuité des attractions qui fonctionneront du 11 juillet au 13 septembre.

36 gondoles pourront accueillir jusqu'à six personnes entre le samedi 11 juillet et le dimanche 13 septembre (entre 11 et 22h). Si cette activité «Riserad & Lounge» sera payante, la Ville a prévu de distribuer 6.500 tickets dans les rues de la capitale. De plus, un espace «lounge» (transats, boissons, repas) sera installé à l'ombre de la grande roue.

La fête des quartiers, qui débutera le 18 juillet, aura des petits airs de Schueberfouer. En effet, différents sites vont accueillir de nombreuses animations. A noter que les carrousels et manèges pour enfants seront gratuits. Par contre, les établissements de gastronomie et de confiseries seront payants.

La place Jeanne d'Arc, le parc Laval, le parc de Merl, la place Thorn, la place Auguste Laurent, la place de Roedgen et la rue de Strasbourg sont concernés par ces animations.

A noter aussi que la place de la Constitution aura elle aussi un petit air de fête avec un village gastronomique et un marché de camelots. De petites attractions vont également être installées dans les rues piétonnes: au parc Villa Vauban, croisement de la Grand-Rue et la rue Aldringen, Piquet (rue de la Poste), Roude Pëtz et square Jan Palach.

Une opération qui a pu se faire grâce à la collaboration entre la Ville et les forains. Coût de l'opération: entre 1,5 et 2 millions d'euros selon Patrick Goldschmit, responsable des services Espace public, fêtes et marché.

Le troisième événement à mettre en évidence se révèle être le «Kino um Glacis». Pour marquer le coup durant cet été pas comme les autres, la Ville de Luxembourg et la Cinémathèque ont décidé de faire revivre la mythique formule du cinéma drive-in entre le 17 juillet et le 1er août, soit 16 soirées où les projections débuteront à 21h30. Pour la toute première fois, le champ du Glacis va se transformer en une gigantesque salle de cinéma à ciel ouvert. Le parking pourra notamment accueillir 130 voitures et un écran de 24m sur 12m y sera dressé.

Un an après son apparition, une nouvelle édition du «Theaterplage» se déroulera sur la place du Théâtre. Un bac à sable de 350 m2 équipé de transats et de parasols sera à nouveau installé, de même qu'un piano décoré, une piste de pétanque et deux chalets de catering devraient faire le bonheur des petits et grands entre le 11 juillet et le 13 septembre. Et ce, entre 10h et 22h. A noter encore sur chaque site, la vente d'alcool ne sera pas autorisée.

Enfin, le Glacismaart pourra se tenir exceptionnellement le 16 août entre 10 et 17h mais aussi le 20 septembre alors que le festival d'art en plein air «Konscht am Gronn» fera son retour le 2 août entre 10 et 17h aux alentours du pont Munster dans le Grund.

