Parmi la vingtaine de parcs et jardins publics que compte la Ville de Luxembourg, décision a été prise lundi matin d'interdire l'accès public au seul parc du Limpertsberg.

La capitale ferme le parc Neuman

(pj) Au service Parcs de la Ville de Luxembourg, l'annonce de la tempête Ciara a fait craindre quelques dégâts. Mais, en ce lundi matin, et à l'heure où le niveau d'alerte météo repasse à l'orange, les «mains vertes» de la capitale soufflent: mis à part quelques branchages ayant fait les frais des rafales de la nuit, nulle chute d'arbre et autre accident n'est à déplorer.

Cependant, «pour des raisons de sécurité», choix a été d'interdire au public l'accès au parc Neuman. Situé au cœur du quartier Limpertsberg, l'endroit est en effet plus exposé aux vents et dispose d'une végétation dense, ce qui peut faire craindre un incident. Par ailleurs, le site est l'un des rares parcs dont les entrées peuvent être contrôlées par des portes, et non en libre accès, ce qui le rend plus facile à bloquer aux piétons.

Le vent devant être amené à diminuer en intensité, les équipes du service Parcs sont confiantes pour la poursuite de la journée. L'état des quelque 20.200 arbres recensés sur Luxembourg va être cependant attentivement inspecté dès ce début de matinée.