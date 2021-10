Plus Luxembourg-ville grandit, moins la circulation de tous y est facile. Aussi, avant de mettre en route un nouveau plan de mobilité, les élus souhaitent connaître les attentes des citoyens. La Ville attend plus de 30.000 réponses.

Luxembourg 2 min.

Transports

La capitale consulte sur l'avenir de sa mobilité

Plus Luxembourg-ville grandit, moins la circulation de tous y est facile. Aussi, avant de mettre en route un nouveau plan de mobilité, les élus souhaitent connaître les attentes des citoyens. La Ville attend plus de 30.000 réponses.

(pj avec David THINNES) C'est peu dire que la Ville de Luxembourg est en plein boom démographique. L'arrivée de nouveaux habitants ne cesse depuis des années, et maintenant la capitale du Grand-Duché compte plus de 125.000 citoyens entre ses murs. Et autant de personnes, chaque jour, rejoignent la ville pour y travailler et quelques milliers de plus pour leur shopping ou leurs loisirs. Bref, pas de quoi fluidifier la circulation.

Le réseau vel'OH! gagne encore du terrain Dans le cadre de la semaine de la mobilité, treize nouvelles stations où louer une bicyclette vont être opérationnelles à Mamer, Leudelange, Hesperange et Niederanven.

Aussi, Lydie Polfer et son conseil communal ont-ils l'intention d'établir un nouveau plan mobilité pour la capitale d'ici l'automne 2022. Et ce mercredi soir, le conseil échevinal présentera au Grand Théâtre le processus d'élaboration de cette stratégie que les élus ont souhaité faire reposer aussi sur celles et ceux qui vivent ou fréquentent la cité. Ainsi, chacun pourra aider l'échevin à la mobilité, Patrick Goldschmidt (DP), et ses collègues à résoudre ce problème : comment fluidifier les mouvements de plus en plus d'habitants dans une cité ancienne pour partie, moderne pour une autre, et qui à l'heure actuelle comptabilise de l'ordre de «170.000 mouvements motorisés par jour».

Bien sûr, certains axes sont déjà envisagés. Aussi bien concernant le développement du tram (vers Cloche d'Or ou le Kirchberg) ou le développement de nouvelles pistes cyclables. Mais les élus veulent prendre le pouls des citoyens avant de tracer les plans. Voir, par exemple, ce qu'il en est des attentes en matière d'autopartage dans une ville qui distribue environ 55.000 vignettes pour le stationnement des résidents dans ses rues. Voir aussi les besoins ou les améliorations à apporter aux transports en commun empruntés par 120.000 usagers au quotidien.

La voiture reste encore et toujours la reine de la route Sur les quelque 4,6 millions de déplacements quotidiens enregistrés au Luxembourg, dans le Nord lorrain et en province de Luxembourg, deux tiers se font en quatre roues, indique lundi le Liser. Loin devant la marche à pied et les transports en commun.

Pour l'aider, la Ville compte aussi sur un bureau d’ingénierie allemand (spécialisé sur les questions de déplacement), IVAS. Ses équipes regrouperont l'ensemble des avis reçus via la consultation citoyenne lancée dès ce milieu de semaine pour une durée d'un mois. Et le travail ne manquera pas puisque les élus espèrent pouvoir compter sur 30 à 40.000 retours, aussi bien d'habitants de la capitale que de résidents de tout le Luxembourg ou issus de la Grande Région.

Les différents avis pourront être adressés en ligne (à l'adresse mobiliteitsplang@vdl.lu) mais aussi en se rendant à l'Hôtel de Ville (au Knuedler) ou à l'Infobus (place d'Armes) où des formulaires papier seront mis à disposition.

Bientôt fini le parking aux pieds de la Gëlle Fra Le réaménagement de la place de la Constitution dans la capitale fait partie des 26 grands projets de travaux que le ministre des Travaux publics vient de présenter à la Chambre. Tous coûteront plus de 10 millions d'euros.

Outre le bureau d'études, les avis reçus seront partagés avec une toute nouvelle instance communale : le conseil consultatif sur la mobilité et ses 16 membres. Ce groupe rassemble aussi bien des représentants de chacun des partis politiques représentés au conseil communal que des représentants d'entreprises, du ministère de la Mobilité, de la police ou d'associations intéressées par le sujet (comme ProVelo).

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.