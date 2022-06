Entre 800 et 1.000 cyclistes ont participé samedi à la Vëlosmanif pour manifester en faveur de liaisons sûres.

Luxembourg 6

Manifestation de cyclistes ce samedi

La capitale aux mains des cyclistes

Entre 800 et 1.000 cyclistes ont participé samedi à la Vëlosmanif pour manifester en faveur de liaisons sûres.

(SH) - L'initiative cycliste ProVelo avait appelé samedi à la manifestation Vëlosmanif 2022 dans la capitale - avec succès, puisqu'on estime qu'entre 800 et 1.000 cyclistes ont fait le déplacement dans des conditions météorologiques plutôt estivales. Le chiffre de l'année dernière, où 500 cyclistes s'étaient rassemblés, a donc été largement dépassé. «Nous sommes très satisfaits», a déclaré Jo Klein de ProVelo après la manifestation.

6 Photo: Gilles KAYSER

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Photo: Gilles KAYSER Photo: Gilles KAYSER Photo: Gilles KAYSER Photo: Gilles KAYSER Photo: Gilles KAYSER Photo: Gilles KAYSER

La fête des Vélos, qui s'est déroulée dans le cadre de la Manif, a également attiré de nombreux visiteurs. Avec la Vëlosmanif, qui était également placée sous le signe de l'inclusion, les responsables de ProVelo voulaient entre autres attirer l'attention sur des liaisons sûres pour les cyclistes, notamment en milieu urbain, et sur une politique de mobilité qui réponde aux besoins actuels. «Il doit être possible de se rendre de A à B en toute sécurité au Luxembourg», avait déclaré Philippe Herkrath de ProVelo au Luxemburger Wort avant l'événement.

Un réseau de pistes cyclables sûr, continu et couvrant l'ensemble du territoire doit y contribuer, et les lacunes actuelles doivent être comblées sans délai. L'initiative demande également un respect mutuel de tous les usagers de la route, une limitation de la vitesse à 30 km/h dans les localités, une plus grande coopération entre les administrations et une meilleure participation des citoyens lors de la planification des infrastructures cyclables, ainsi que le renforcement du rôle du vélo dans les textes de loi.

Cet article a été publié pour la première fois sur www.wort.lu/de



Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.