La capitale anticipe sa croissance future

Avec une croissance de plus de 30% en dix ans, le dynamisme de Luxembourg-Ville reste fort. Et la tendance ne devrait pas s'arrêter de sitôt au vu des projets détaillés lundi lors du conseil communal.

(Jmh avec Rita Ruppert) - Bien que voté la semaine dernière, le budget 2021 de la capitale s'est retrouvé au centre de toutes les attentions. Et pour cause, avec près d'un milliard d'euros de dépenses prévu, les projets ne manquent pas. Et des projets d'ampleur qui plus est, pour une ville «qui compte actuellement 124.532 habitants», selon les données livrées lundi soir par Lydie Polfer (DP). Soit une progression de 32,6% par rapport au niveau enregistré en 2010.

Conséquences directes de cette croissance, la Ville se doit d'adapter ses infrastructures. Non seulement à ses dimensions actuelles, mais aussi et surtout à son développement futur. Outre la mise en service prochaine du Centre national d'incendie et de secours, du Stade de Luxembourg ou de la totalité de la première ligne de tram, les échanges se sont donc concentrés sur des projets à horizon plus lointain.

A savoir notamment le futur «Wunnquartier Stade» ou le projet «Porte de Hollerich». Deux projets d'habitations d'ampleur qui doivent faire évoluer le visage de la capitale. D'ici à 2025 pour le premier qui doit s'étaler sur les dix hectares situés autour de l'actuel stade Josy-Barthel. Pour maintenir cet objectif, les sept cabinets d'architecte sélectionnés ont été priés de revoir leur plan pour une nouvelle présentation qui aura lieu «au printemps 2021».

A noter que les études du tracé du tram qui doit emprunter la route d'Arlon «ont été lancées», indique la bourgmestre, confirmant les propos tenus par André von der Marck, directeur général de Luxtram. Évoqué depuis une décennie, le projet «Porte de Hollerich», ce futur écoquartier dont 53% des terrains sont propriétés de la capitale, doit lui aussi avancer. Puisqu'un premier plan d'aménagement devrait être présenté d'ici «fin 2021» au conseil municipal, selon les indications fournies lundi soir.

Le projet «Porte de Hollerich» doit mettre en place un écoquartier situé en face du campus du Geesseknäppchen. Photo: Ville de Luxembourg

A noter également que le projet mené par Paul Wurth et Heintz van Landewyck visant à construire quelque 2.800 logements sur un espace de 20 hectares a été renommé «Nei Hollerich». Ce dernier vise à exploiter des terrains situés entre le pied du pont Buchler et le site de l'actuelle CNS. Le bâtiment emblématique de la fabrique de cigarettes sera conservé et transformé en espace de bureaux sur une surface de 5.500 m2.

Quant au projet sur l'ancien site de Villeroy&Boch, situé au Rollingergrund, de nouveaux aménagements devraient être présentés «prochainement». Idem en ce qui concerne l'aménagement des anciens abattoirs de la capitale, puisque le cahier des charges en vue d'un concours d'architectes est en cours de préparation.

