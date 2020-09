Lancée ce mardi, la nouvelle «cityapp – VDL» propose à ses utilisateurs toute une série de services utiles et renforce le lien entre la Ville de Luxembourg et sa population. L'outil est disponible en trois langues: français, allemand et anglais. Dont coût: 347.000 euros.

La capitale à portée de main

Jean-François COLIN Lancée ce mardi, la nouvelle «cityapp – VDL» propose à ses utilisateurs toute une série de services utiles et renforce le lien entre la Ville de Luxembourg et sa population. L'outil est disponible en trois langues: français, allemand et anglais. Dont coût: 347.000 euros.

Depuis février 2019, plusieurs enquêtes ont permis de cerner les besoins réels des utilisateurs d'une application dédiée à la capitale. Cette participation citoyenne - qui a réuni plus de 1.700 personnes - a abouti à la conception et au lancement ce mardi de «cityapp – VDL». Pour un coût total de près de 350.000 euros, le nouvel outil a été développé par le service Communication et relations publiques de la Ville de Luxembourg, en collaboration avec les services Technologies de l'information et de la communication et Autobus.

Pour la bourgmestre Lydie Polfer (DP), «la communication et l'échange d'informations avec les citoyens de la ville et ceux qui se rendent quotidiennement dans la capitale sont particulièrement importants pour le collège échevinal.» Dans un communiqué publié ce mardi, la bourgmestre dit espérer que «le plus grand nombre de personnes bénéficieront de ce merveilleux outil et le téléchargeront sur leur smartphone.»

Disponible en français, allemand et anglais, «cityapp – VDL», l'application a été pensée comme un outil complémentaire au site Internet de la Ville lancé en 2017. Elle s'utilise grâce à cinq onglets de navigation: accueil, explorer, mobilité, services et notifications. A charge ensuite pour l'utilisateur de personnaliser l'appli en installant des «widgets», puis de découvrir tout ce que la ville lui offre à proximité: aires de jeu, parcs, points d'intérêt, sport, arts et culture, ... Des offres qui seront complétées dès fin octobre par les commerces, restaurants et cafés.

Capture d'écran

De quoi faire de cette nouvelle application un «outil 100% personnalisable», comme le décrit Patrick Goldschmidt, l'échevin responsable en matière de Mobilité et d'Hygiène. Sous l'onglet «mobilité» justement, véritable pierre angulaire de l'outil, se loge toute l'offre de la capitale grand-ducale en la matière. Grâce à la géolocalisation, il est possible en un seul clic de découvrir les tracés, arrêts et horaires de toutes les lignes de bus et de tram, les stations vel'OH! et le nombre de vélos disponibles, ou encore de visualiser la fréquentation des parkings en temps réel.

Dans la rubrique «services», l'habitant de la capitale pourra consulter toutes les infos afférentes à la collecte des déchets, la qualité de l'eau et les actualités de la Ville. Les emplacements des WC publics et des fontaines d'eau intéresseront davantage les visiteurs. Cet onglet se révèle aussi interactif, dans la mesure où l'usager peut entrer en contact avec la Ville et signaler directement aux services municipaux l'existence d’un problème dans l'espace public.

