La Ville de Luxembourg vient de lancer maps.vdl.lu, une adresse internet rendant accessible pas moins de 42 plans interactifs. Le site contient de belles innovations comme des vues 3D de l'urbanisme ou la cartographie du rayonnement wifi ou solaire.

La capitale a plus d'une carte dans son jeu

Téléphone portable en main, Serge Wilmes rayonne. Et l'échevin de la capitale d'expliquer: «D'habitude quand je parle de smart city, je vois bien que les gens pensent que c'est abstrait. Là, nous prouvons concrètement que Luxembourg est bien une "ville intelligente"». Et la bourgmestre, Lydie Polfer (DP) partage le même enthousiasme à l'heure de présenter le site remplaçant désormais www.topographie.lu.

Il est vrai qu'avec maps.vdl.lu, la Ville vient de frapper un grand coup. Nul doute qu'avec les 42 plans et cartes intégrés dans cette plateforme internet, les 5.000 points d'intérêts référencés et les dizaines de services désormais à la portée de tous, la fréquentation des 25.000 usagers mensuels recensés sur l'ancien site va vite être dépassée.

Toutes les cartes que les services communaux semblent avoir à disposition ont, semble-t-il, trouvé refuge à la nouvelle adresse web. Art et culture, Environnement, Mobilité, Sports et loisirs, Urbanisme, Visiter la ville, Vivre en ville: chaque onglet regorge de plans détaillés, interactif aussi diablement précis qu'utiles. «Bien sûr que l'on va y retrouver toutes les données sur les chantiers en cours, les parcs ou les terrains de jeux, mais ça va bien plus loin», promet la bourgmestre.

Et effectivement, d'un coup de pouce, il est possible de surfer de la carte de la qualité de l'eau à celle de la qualité de l'air, de toutes les zones du Plan d'aménagement général à une cartographie du rayonnement wifi. «Le tout avec une précision de l'ordre de 10 cm», précise tout sourire Luc Didier, chef de service de la topographie et géomatique de la capitale.

Des mises à jour régulières

Alors que l'UNI travaille sur une évolution cartographique de Luxembourg à travers les siècles, l'administration communale présente désormais son urbanisme en version 3D, rue par rue, immeuble par immeuble. Impressionnante balade numérique qui sera «régulièrement mise à jour, au fil des constructions», promet Luc Didier.

Et ce n'est pas tout: la plateforme intègre également tout le plan, les horaires (en temps réel) de l'ensemble des lignes des Autobus de la Ville. Sans oublier, et c'est loin d'être un gadget, le cadastre solaire de chaque bâtisse de la capitale. Il n'y a qu'à rentrer une adresse pour connaître non seulement l'exposition mais surtout le potentiel d'une possible installation photovoltaïque sur tel ou tel pan de toit. «Voilà, c'est ça une "ville intelligente": une commune qui met ses données au service du citoyen», conclut Lydie Polfer avant d'aller se perdre dans un nouvel onglet.