La capitale a gagné 17.000 habitants en cinq ans

Thomas BERTHOL Tour d'horizon des données de l'état de la population de la Ville de Luxembourg qui a enregistré l'an dernier 4.264 habitants supplémentaires. Cette croissance démographique pose de nombreux défis, notamment en termes de logement.

Une ville «dynamique et attrayante». C'est ainsi que Serge Wilmes (CSV), premier échevin de la capitale, décrit la Ville de Luxembourg. Celle-ci a gagné sur les cinq dernières années 17.000 habitants pour atteindre au 31 décembre dernier près de 133.000 résidents. «Cette hausse équivaut à la population de la commune de Hesperange, c'est énorme», note Serge Wilmes. Par rapport à 2021, la Ville a enregistré l'an dernier 4.264 habitants supplémentaires.

«Nous sommes une ville attrayante qui attire beaucoup de personnes de l'extérieur, mais il y a aussi eu plus de naissances que de décès.» En effet, l'augmentation de la population en 2022 s'explique par un accroissement naturel avec 1.201 naissances et 631 décès recensés à Luxembourg-ville.

La capitale a accueilli l'an dernier 21.577 nouveaux résidents: 4.868 arrivants issus d'autres communes luxembourgeoises (+25 personnes par rapport à 2021) et 16.709 venant de l'étranger (+1.106). 70% des résidents sont des étrangers, a rappelé la bourgmestre Lydie Polfer. Cette proportion se dégage aussi dans la majorité des quartiers. Des résidents ont aussi posé leur bagage en dehors de la Ville. 9.425 départs ont été enregistrés vers une autre commune luxembourgeoise (8.881 en 2021) et 5.890 sont partis à l'étranger.

La Ville de Luxembourg compte en tout 167 nationalités. La majorité des étrangers sont des Européens (117.685). La première communauté étrangère est celle des Français (20.916). Les Luxembourgeois sont 38.740 à vivre dans les capitale.

Le quartier de la Gare, avec ses 11.896 habitants, est celui qui compte le plus grand pourcentage de non-Luxembourgeois (83,56%). Il s'agit du troisième quartier le plus peuplé après celui de Bonnevoie-Sud (13.551) et celui de Belair (12.614). Le secteur de la Ville dont le taux d'étrangers est le plus faible est celui de Cents (49,22%).

Notons que la Ville de Luxembourg recense 81.000 potentiels électeurs étrangers pour les élections communales. Selon Lydie Polfer, seuls 7% d'entre eux se sont pour l'instant inscrits.

Le défi du logement

La hausse du nombre d'habitants représente aussi «de nombreux défis», notamment en termes de création de logements reconnaît Serge Wilmes. «Sur les cinq dernières années, il y a eu 7.000 autorisations de bâtir. Dans cette perspective de croissance démographique, il faut investir dans la création de logements abordables et dans l'amélioration des transports publics et des infrastructures pour les cyclistes et piétons.»

Le candidat du CSV pour les élections communales de la ville de Luxembourg précise que le profil des nouveaux habitants reste varié: «Il n'y a pas que des cadres qui viennent, car nous avons aussi des quartiers offrant des possibilités à des gens plus modestes. Le défi de notre ville est de rester accessible à tout le monde. Nous avons déjà réalisé une centaine de logements abordables, d'autres vont encore suivre avec la réalisation de nouveaux quartiers comme ceux de la Porte de Hollerich, à la Faïencerie ou sur la route d'Arlon.»

Dans ce lot de statistiques figure également la case «radiations d'office». 2.464 personnes inscrites à la commune ont été radiées du registre de la population en 2022. «Il est question ici de personnes qui ont déménagé sans se désinscrire, mais dans la plupart de cas, il s'agit d'inscriptions frauduleuses. Nous sommes devenus plus sévères avec le parquet. Nous réclamons à présent lors des inscriptions, une présentation d'un contrat de bail ou d'un document qui prouve que la personne est bien propriétaire», explique Lydie Polfer.

Plus de mariage que de PACS «Nous avons eu beaucoup plus de mariage que de PACS», fait remarquer Lydie Polfer (DP). L'an dernier, 544 mariages ont été célébrés par la Ville de Luxembourg contre 431 partenariats. Notons qu'en 2022, il y a eu 110 mariages de plus que par rapport à l'année précédente. Cette hausse s'explique en partie par le nombre de mariages reportés pendant la pandémie de covid.



