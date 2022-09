Hoplr, c'est le nom de ce réseau social qui doit permettre de rassembler les habitants d'un quartier. L'application, née en Belgique, s'exporte bien au Luxembourg. Le projet a même séduit la capitale.

Succès pour l'application Hoplr

La capitale a désormais son propre réseau social

Simon MARTIN Hoplr, c'est le nom de ce réseau social qui doit permettre de rassembler les habitants d'un quartier. L'application, née en Belgique, s'exporte bien au Luxembourg. Le projet a même séduit la capitale.

L'absence de convivialité entre habitants d'un même quartier peut être sinistre. Règles de distanciation sociale, cercle social restreint, la pandémie de covid-19 a porté un sacré coup à nos traditionnelles habitudes entre voisins. C'est là que le réseau social de quartier Hoplr entre en jeu. Créés en 2014 en Belgique, cette application et ce site internet ont vu le jour pour rassembler les gens d'un même quartier. Depuis son lancement, c'est le carton plein dans le plat pays. Dans un premier temps largement plébiscité en Flandre, Hoplr s'est également imposé à Bruxelles et dans plusieurs villes wallonnes, de quoi donner des envies à l'entreprise de s'exporter à l'international.

Un nouveau pari réussi puisque aux dernières nouvelles, l'application revendique pas moins de 400.000 utilisateurs en Belgique mais aussi aux Pays-Bas... et au Luxembourg !

C'est en effet en octobre 2021, il y a donc un peu moins d'un an, qu'Hopler a fait sa première incursion sur le marché luxembourgeois en se déployant sur le territoire de la commune de Strassen. Au fil des mois, des communes telles que Hesperange, Betzdorf, Bettendorf, Mertzig, Junglinster et plus récemment Luxembourg-Ville ont ainsi rejoint le mouvement. La capitale organisera d'ailleurs le mardi 4 octobre prochain à 19h au Tramsschapp, une séance d'informations afin d'expliquer les tenants et aboutissants de ce service permettant d'établir un meilleur contact avec les habitants d'un même quartier.

Un plombier, une baby-sitter, etc.

Concrètement, après leur inscription via leur adresse et un code de quartier fourni préalablement par courrier, les utilisateurs enregistrés peuvent échanger facilement avec leurs voisins également inscrits. Dans les faits, cela peut être utile pour les néo-habitants d'une rue ou d'un immeuble afin de faire connaissance. Dans un pays cosmopolite comme le Luxembourg, l'application prend également tout son sens pour les personnes souhaitant élargir leur cercle social à des personnes issues de cultures différentes.

Via l'application, il est aussi possible de créer une activité de quartier (jogging, vide-grenier, etc.) ou encore de passer une petite annonce pour se faire prêter du matériel de bricolage ou pour trouver un plombier, une baby-sitter ou tout simplement pour proposer une aide ponctuelle dans son voisinage en indiquant ses disponibilités. Conçue comme une véritable plate-forme d'échanges, Hoplr sert par ailleurs à discuter entre riverains des problèmes de circulation ou des travaux de voirie.

Soumettre des idées à la commune

Et puis, ce réseau peut aussi servir aux autorités locales pour publier des messages utiles dans les différents quartiers (travaux, nuisances, sécurité, etc.). À noter que s'il est possible pour les utilisateurs de soumettre des idées à leur commune respective, les échanges entre les différents voisins restent quant à eux privés.

Cécile (prénom d'emprunt) vit dans le quartier de Neudorf-Weimershof à Luxembourg. Comme 200 autres membres de son quartier, cette dernière a rejoint le mouvement en s'inscrivant sur Hoplr. «Je trouve l'initiative particulièrement intéressante dans le sens où l'application est un peu le prolongement de ce qu'on avait pu voir durant le confinement sur des groupes Facebook où, par solidarité, de nombreux habitants ont proposé une aide aux personnes plus isolées», explique-t-elle. «Cela permet de recréer une vie de quartier, chose que l'on a perdue lors de la crise sanitaire».

