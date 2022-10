Les plats végétariens sont aujourd'hui quasi autant vendus que les plats non végétariens dans les cantines luxembourgeoises.

Succès de l'opération

La cantine gratuite et végé séduit parents et élèves

Annoncée par Xavier Bettel (DP) en 2021 lors de son traditionnel discours sur l'état de la Nation, la restauration scolaire gratuite faisait partie intégrante du budget de l'exécutif pour 2022. Prévue à la base pour un lancement en janvier 2022, cette mesure, qui concerne pas moins de 44.000 élèves, a finalement été décalée de quelques mois.

En effet, depuis septembre, la gratuité des repas de midi «dans les structures d'éducation et d'accueil, pendant les semaines scolaires» est d'application. L'éducation non formelle gratuite (accueil en maisons relais, foyers de jour, mini-crèches et chez des assistants parentaux) a également été lancée dans la foulée.



Cette mesure semble avoir conquis les enfants, ou plutôt le portefeuille des parents! Et pour cause, dans une question parlementaire des députés Carole Hartmann et Claude Lamberty (DP) adressée au ministre de l'Education Claude Meisch (DP), on apprend que le nombre d'élèves fréquentant les cantines luxembourgeoises est passé de 13.597 à la fin de l'année scolaire 2021-2022 pour atteindre 19.336 au début de l'année 2022-2023, preuve en est que la gratuité de la cantine a séduit plus d'un parent. Jamais un tel chiffre n'avait d'ailleurs été enregistré lors de ces dernières années scolaires.

Mais ce n'est pas tout, avec le nouveau concept «Food4future», le gouvernement s'est engagé en octobre 2021 pour une offre alimentaire plus saine et durable dans les restaurants scolaires et universitaires. Il répond ainsi à une demande formulée par un certain nombre d’élèves qui réclamaient, entre autres, une augmentation de l'offre de plats végétariens et végans. C’est dans ce contexte que trois lycées du Campus «Geesseknäppchen» ont lancé le projet pilote «Veggie Monday» en novembre 2021, avec une journée par semaine sans viande dans leur cantine scolaire.

On apprend ainsi que lors des années précédant l'année scolaire 2021-2022, les plats végétariens représentaient environ 10% de la totalité des plats vendus dans les cantines. «Avec l'introduction du concept 'Food4Future' lors de la rentrée scolaire 2021-2022, Restopolis a adapté les menus afin de les rendre plus durables et a introduit un plat végan», a rappelé Claude Meisch. Ce dernier indique d'ailleurs que la vente des plats végétariens et végans a connu une augmentation importante tandis que celle des plats non végétariens a diminué.

Un changement dans les habitudes alimentaires

En effet, en 2020, les plats non végétariens représentaient 86,7% des plats vendus. En 2021, les plats non végé vendus baissaient déjà drastiquement à 69,1%, pour 27,3% de plats végétariens vendus. L'année passée marquait également une première incursion des plats vegan avec 3,6%.

L'année scolaire qui vient de débuter marque un brusque changement dans les habitudes alimentaires des élèves luxembourgeois. Et pour cause, on assiste désormais à un quasi-équilibre entre les plats végétariens (44,3%) et non végétariens (50,3%). Le végan est également en hausse (5,4%).

Quid du «Veggie Monday»? Là encore, il semble que l'opération est un franc succès dans les trois lycées du Campus «Geesseknäppchen» où la fréquentation des cantines est en hausse sur chaque implantation.

Un sacré motif de satisfaction pour le ministre. «Les établissements concernés ont tous plaidé pour la continuation du projet auprès de leurs cantines. Les établissements de l’enseignement secondaire restants, tout comme l’Université du Luxembourg, se sont vus proposer la possibilité d’introduire également un 'Veggie Monday' auprès de leur cantine à condition que cette demande soit soutenue par la communauté scolaire respective», a-t-il annoncé, tout en dévoilant que cette évolution dans les habitudes alimentaires des élèves a permis de réduire de manière conséquente la consommation de viande et de poisson de 18,86% dans les cantines de Restopolis, soit une baisse de 42.365kg, et, par conséquent, cela a permis de diminuer nettement l'empreinte CO2 de Restopolis.

