Pour répondre à des arrivées plus massives de patients, le centre hospitalier Emile Mayrisch a considérablement augmenté sa capacité de lits. Au lieu de deux, l'hôpital disposera bientôt de quatre unités de soins intensifs.

La cantine du CHEM transformée en unité de soins

(MF avec Diana Hoffmann) – Face à l'augmentation exponentielle du nombre de patients et de contaminations, quatre vastes centres de soins avancés ont remplacé les maisons de soins. Mais les hôpitaux se préparent à l'éventualité du pic annoncé par la ministre de la Santé le 19 mars. A l'image du centre hospitalier Emile Mayrisch d'Esch-sur-Alzette (CHEM) qui vient de métamorphoser sa cantine de 600 m2 en unité de soins intensifs.

«28 lits supplémentaires ont été apportés ici depuis les autres sites du CHEM et le matériel nécessaire a été installé», explique le bourgmestre d'Esch (CSV), Georges Mischo, membre de la cellule de crise du centre hospitalier. Deux jours de planification et cinq jours de mise en œuvre plus tard et voilà l'ancienne cantine devenue un service hospitalier à part entière pour accueillir les patients atteints de Covid-19.



L'unité de 28 lits supplémentaires est opérationnelle depuis vendredi. De sorte que le CHEM dispose maintenant de 128 lits pour des patients infectés. Lundi 57 étaient déjà occupés dont cinq par des patients du Grand Est que le Luxembourg accueille régulièrement en signe de solidarité avec la France.

Une autre unité de soins intensifs est en cours de création

Pour l'heure «nous n'avons pas encore besoin des capacités supplémentaires qui ont été créées ici. Les mesures de quarantaine du gouvernement semblent avoir bien fonctionné jusqu'à présent», souligne le Dr Serge Meyer. Le responsable de la cellule de crise rajoute: «Mais nous voulons être préparés».

La cantine accueillera les patients dont le Covid-19 a endommagé les poumons et qui ont besoin d'oxygène. Actuellement 14 patients sont dépendants d'un respirateur artificiel au CHEM. Photo: Guy Wolff

En temps normal, deux unités de soins intensifs sont exploitées au CHEM. En plus de la cantine, le CHEM va mettre en place une quatrième unité dans l'espace normalement réservé aux opérations de jour. Soit 18 lits supplémentaires. Si le nombre de patients atteints de Covid-19 devait continuer d'augmenter, des patients infectés pourraient être hébergés au CHEM de Niederkorn.



Hospitalisés pendant un mois en moyenne Après l'infection, il faut cinq à dix jours avant que les symptômes n'apparaissent. En moyenne, les patients qui dépendent de l'oxygène restent onze jours. Ceux qui ont eu besoin de la respiration artificielle dans l'unité de soins intensifs sont hospitalisés pendant un mois en moyenne au CHEM. Cela signifie que toutes les personnes qui ont été admises à l'hôpital au début de la période de quarantaine n'en sont pas encore nécessairement sorties.

On peut cependant supposer que les personnes qui sont maintenant admises ont été infectées après l'entrée en vigueur des mesures de quarantaine. Cela peut être dû au fait qu'elles ont dû continuer à travailler ou parce qu'elles ont été infectées en faisant des achats ou en utilisant les transports publics. «Comme il faisait beau le weekend, beaucoup de gens étaient dehors. Pour certains d'entre eux, il est à craindre qu'ils ne vivent pas ensemble dans un même foyer. Il est donc possible que le nombre de personnes infectées augmente à nouveau de manière discontinue dans une dizaine de jours», pense Serge Meyer.

