Santé

La campagne vaccinale contre la variole du singe se précise

Laura BANNIER Alors que 1.400 doses de vaccin contre la variole du singe sont attendues au courant du mois d'août, les recommandations du Conseil supérieur des maladies infectieuses sont déjà prêtes.

Elle n'aura rien à voir avec celle menée contre le covid-19. La campagne de vaccination contre la variole du singe se précise tout de même au Luxembourg, le Conseil supérieur des maladies infectieuses venant de dévoiler ses recommandations.

Que faire en cas de suspicion de variole du singe? Si, pour le moment, aucun cas grave de variole du singe n'a été recensé au Luxembourg, le nombre de malades est en constante augmentation. Voici les gestes à adopter lorsque l'on se pense infecté.

Comme l'avait souhaité l'OMS, les doses seront à destination des personnes à risques. Pas question, donc, de vacciner l'ensemble de la population. Le CSMI recommande ainsi une vaccination ciblée, selon l'évaluation épidémique actuelle. Une attention particulière sera de ce fait portée aux hommes homosexuels, et aux personnes ayant des partenaires sexuels multiples, la prédominance des cas ayant été identifiée dans ces groupes.

Cette campagne de vaccination cherche avant tout à jouer un rôle préventif. Le sérum sera proposé aux travailleurs du sexe, aux personnes trans et aux hommes ayant des relations avec plusieurs partenaires.

Pas de vaccin spécifique

Si l'infection guérit le plus souvent en 2 à 4 semaines, il est possible que des complications telles que des surinfections bactériennes, des atteintes oculaires ou au système nerveux central surviennent. De tels cas ont été observés sur des jeunes enfants, des femmes enceintes ou des personnes souffrant des déficiences immunitaires. La vaccination permet donc d'éviter ces complications et d'ainsi soulager le système de santé. Pour rappel, aucun cas grave n'a pour le moment été recensé au Luxembourg.

9 nouveaux cas de variole du singe recensés au Luxembourg Une première livraison de vaccins issus de la commande HERA est prévue au cours du mois d’août. Le Luxembourg devrait recevoir 1.400 doses de vaccin sur un total de 109.000 doses commandées.

Les personnes immunodéprimées ayant eu un contact à hauts risques dans les 21 jours précédents et les soignants n'ayant pas appliqué les mesures de protection individuelle appropriées feront l'objet d'une vaccination entre un et quatorze jours qui suivent l'exposition au virus. Une vaccination administrée dans les quatre jours post-contact permet à l'infection d'être évitée, tandis que l'administration d'une dose dans les quatorze jours permet à la maladie d'être atténuée.

À noter qu'il n'existe pas de vaccin spécifique contre la variole du singe ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché en Europe. En raison des similitudes entre la variole classique et celle du singe, les vaccins développés pour protéger contre la première peuvent être utilisés contre la seconde, chez les adultes à partir de 18 ans.

Vaccination au CHL

Afin de posséder un schéma vaccinal complet, les personnes à risques doivent recevoir deux doses à 28 jours d'intervalle, et une troisième dose pour les personnes immunodéprimées.

La vaccination sera assurée par le service national des maladies infectieuses, au centre hospitalier de Luxembourg, là où sont actuellement reçus les patients atteints de la maladie. La Santé indique que des informations et modalités supplémentaires seront communiquées une fois le vaccin livré au Luxembourg. Pour rappel, la première livraison comprenant 1.400 doses commandées via l'agence européenne HERA devrait arriver sur le territoire national au cours du mois d'août.

