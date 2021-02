Alors que la deuxième phase de la campagne s'apprête à démarrer, le gouvernement annonce mercredi l'ouverture de deux centres de vaccination supplémentaires, à Mondorf et Ettelbruck.

Luxembourg 2 min.

La campagne de vaccination monte encore d'un cran

Anne-Sophie DE NANTEUIL Alors que la deuxième phase de la campagne s'apprête à démarrer, le gouvernement annonce mercredi l'ouverture de deux centres de vaccination supplémentaires, à Mondorf et Ettelbruck.

(ASdN) - Le Luxembourg élargit son offre de vaccination anticovid. Après la capitale et la ville d'Esch, le gouvernement a annoncé mercredi l'ouverture de deux nouveaux centres de vaccination supplémentaires à Ettelbruck et Mondorf-les-Bains. Ceux-ci seront opérationnels dès le 25 février, précise le ministère de la Santé dans un communiqué.

Bienvenue au deuxième centre de vaccination Un site à la capitale, un autre désormais au sud du pays, à Esch-Belval : la campagne de vaccination anti-covid passe la seconde.

Cette annonce intervient alors que le pays s'apprête à lancer la deuxième phase de sa campagne de vaccination. D’ici la fin de la semaine, les premières invitations seront ainsi envoyées aux résidents de 75 ans et plus, ainsi qu'aux personnes «hautement vulnérables en raison de leur état de santé». En d'autres termes, les hommes et femmes atteints d'un cancer, ayant subi une greffe ou présentant des déficits immunitaires congénitaux.

L'objectif affiché Dans son bilan hebdomadaire, le ministère de la Santé a dévoilé quelle était son ambition en matière de vaccination «à ce jour». Il s'agirait «d’avoir vacciné 66.480 personnes jusque fin mars 2021».

Les volontaires invités à recevoir une injection auront donc le choix entre quatre sites, répartis à travers le pays. Un cinquième centre de vaccination, sur le site de Luxembourg Air Rescue à Sandweiler, devrait également prochainement venir compléter l'offre autour de la capitale. Depuis le début de la campagne de vaccination le 28 décembre dernier, quelque 22.900 doses ont d'ores et déjà été administrées.





Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.