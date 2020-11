Alors que plusieurs vaccins sont en phase d'acquisition au niveau européen, le ministère de la Santé indique vendredi se préparer au déploiement du sérum auprès des quelque 239.000 personnes prioritaires. Seule certitude annoncée: les injections se feront dans des centres spécialisés.

La campagne de vaccination anti-covid s'organise

S'ils sont attendus de pied ferme, les vaccins contre le covid-19 ne bénéficieront pas à tout le monde. Du moins, dans un premier temps. Dans une réponse parlementaire publiée vendredi, Paulette Lenert (LSAP) confirme que le Luxembourg délivrera le sérum en priorité aux quelque 239.000 personnes identifiées comme prioritaires, «conformément aux recommandations de la Commission européenne et de l'OMS». A savoir les «17.000 professionnels de santé», les «90.000 personnes âgées de 65 ans et plus» et enfin les «132.000 personnes vulnérables».

Indiquant que la stratégie de vaccination du gouvernement «sera finalisée dans les jours à venir», malgré le manque de connaissances «sur la durée de l'immunité conférée par les vaccins après la vaccination ou sur le besoin de doses de rappel périodiques», la ministre de la Santé assure que l'administration se fera «au sein de centres spécialement aménagés à cet effet».

Si la vaccination des professionnels de santé pourra être «offerte dans le cadre de leur activité professionnelle», des discussions «sont en cours» avec les médecins généralistes pour qu'ils puissent éventuellement jouer un rôle dans la vaccination de la population. Un point d'interrogation à ce jour en raison notamment «des conditions de livraison et de stockage» des vaccins qui «limitent les possibilités de vaccination en cabinet médical».

En ce qui concerne la collecte d'informations relatives à d'éventuels effets secondaires, Paulette Lenert précise que cette opération «se fera conformément aux exigences réglementaires en la matière», via une intégration dans «le système d'enregistrement et de suivi informatisé actuellement en cours de développement». Des informations qui seront mises à disposition au niveau national, mais aussi européen afin de «protéger les patients et préserver la santé publique».

Pour mémoire, le Premier ministre a indiqué, en début de semaine, qu'il ne comptait pas rendre obligatoire la vaccination, préférant laisser le choix à chacun. Si aucune date précise n'est, à ce jour, connue pour une mise sur le marché, le Luxembourg a d'ores et déjà réservé quelque 240.000 doses, via la Commission européenne. Selon toute vraisemblance, ces dernières devraient être livrées au cours du premier trimestre 2021.

