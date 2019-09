Moquée il y a quelques semaines, la maisonnette en bois destinée à accueillir le speaker et les représentants de la Police et du CGDIS dans la future enceinte nationale à Kockelscheuer a désormais bien trouvé sa place dans la construction.

La cabine du speaker s'intègre dans le nouveau stade

(JFC, avec LS). - Il y a quelques semaines, elle avait suscité moult railleries et sidération: la petite maison de bois destinée au speaker du nouveau stade national et aux représentants de la Police et du CGDIS traînait dans un coin, en dehors de l'enceinte, telle une vulgaire baraque à hamburgers ou à souvenirs. Aujourd'hui, la structure est bien intégrée à la construction, dans l'angle supérieur sud-ouest du futur stade national de football et de rugby.

Outre ce petit chalet, d'autres modules en bois ont été enchâssés dans l'ensemble de béton, dans des espaces spécialement aménagés sur toute une façade latérale.

D'après les plans de l'architecte, ils accueilleront des stands de nourriture et d'information une fois la nouvelle arène opérationnelle. D'ici là, ces niches de bois seront habillées et aménagées afin de s'intégrer plus harmonieusement dans l'ensemble extérieur.