La bretelle de l'A13 à Frisange va enfin ouvrir

Laissé à l'abandon durant 18 ans en raison d'un différend juridique, le tronçon de route sera enfin accessible à partir de ce lundi 6 juin à 6 heures.

Mobilité

Sa réouverture était annoncée pour l'été. Finalement, la bretelle d'accès à l'autoroute A13 à Frisange sera à nouveau accessible plus tôt que prévu. L'administration des ponts et chaussées annonce ce vendredi que les travaux de réhabilitation de celle-ci, commencés début mai, seront finalisés ce week-end. Les premières voitures pourront emprunter la bretelle dès ce lundi 6 juin à 6 heures.

C'est peu d'écrire que cette réouverture était attendue par les automobilistes. Cela fait en effet 18 ans que ce tronçon de route est laissé à l'abandon en raison d'un différend juridique entre un agriculteur et l'État sur la propriété du terrain sur lequel passe la bretelle. Depuis lors donc, des barrières de sécurité barraient l'accès à cette portion de la chaussée.

Une décision de justice est enfin intervenue dans ce dossier fin de l'année dernière, permettant de débloquer la situation et de mettre fin à cette longue bataille juridique.

Le 16 décembre dernier, la Cour d'appel de Luxembourg a ainsi confirmé que l'Etat était bien propriétaire du terrain. Une décision qui va dans le sens du jugement rendu l'année dernière.

La bretelle d'accès n'avait cependant pas été rouverte immédiatement suite à cette décision de justice. La chaussée ayant été laissée à l'abandon durant près de vingt ans, il a fallu retirer la mousse et la végétation qui s'étaient accumulées sur le revêtement, rendant la voie impraticable.

La bretelle d'accès qui n'a jamais vu l'ombre d'un automobiliste en 18 ans va enfin pouvoir servir. Il était temps.

Un dossier qui remonte à 1996

La discussion autour de l'autoroute de la Sarre et de la bretelle d'accès à Frisange a débuté en 1996. A cette période, le propriétaire foncier et l'Etat se sont mis d'accord afin que les parcelles nécessaires à la construction de l'autoroute et de sa bretelle d'accès deviennent propriétés publiques.

Mais une fois l'autoroute construite, les litiges juridiques ont commencé. Le propriétaire des terrains s'est en effet senti désavantagé par l'accord conclu avec l'État. Le contentieux portait notamment sur les rapports de propriété contestés.

En 2016, le propriétaire foncier a donc finalement décidé de poursuivre l'État en justice, en demandant des indemnités.