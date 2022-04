La bataille juridique a duré près de deux décennies. Dans les mois à venir, les premières voitures devraient enfin pouvoir emprunter la bretelle d'autoroute.

Après presque 20 ans

La bretelle de l'A13 à Frisange devrait rouvrir en été

La bataille juridique a duré près de deux décennies. Dans les mois à venir, les premières voitures devraient enfin pouvoir emprunter la bretelle d'autoroute.

(m. m. avec Glenn SCHWALLER) - La bretelle d'accès à l'autoroute A13 à Frisange a été achevée il y a 18 ans. Cependant, aucune voiture ne l'a encore empruntée et des barrières de sécurité rouge et blanc bloquent encore aujourd'hui l'accès à cette voie, située à proximité de la frontière française. Et ce, en raison d'un différend juridique entre un agriculteur et l'État sur la propriété du terrain sur lequel passe la bretelle.

Comme nous le rapportions déjà en décembre dernier, ce litige juridique a trouvé une issue après près de 20 ans. La décision de justice a enfin clarifié la situation et mis fin à la longue bataille juridique. Le 16 décembre dernier, la Cour d'appel de Luxembourg a ainsi déterminé que l'Etat était bien propriétaire du terrain, confirmant ainsi un jugement rendu l'année dernière.

Les travaux débuteront bientôt

Mais la bretelle d'accès n'a pas été rouverte suite à cette décision de justice. La chaussée étant laissée à l'abandon et sans entretien depuis près de deux décennies, elle s'est entre-temps recouverte de mousse et est devenue impraticable.

Ce problème devrait toutefois être résolu rapidement. Les travaux de réfection de la bretelle d'accès débuteront en mai ou juin suite au lancement d'un appel d'offres, comme l'a expliqué l'administration des ponts et chaussées ce jeudi.

Les premiers travaux d'enlèvement des broussailles le long de la bretelle d'accès ont déjà commencé. Ils sont toujours en cours, mais ne font pas encore partie des travaux proprement dits qui doivent avoir lieu sur la voie.

Si tout se passe comme prévu, les premières voitures pourront utiliser la bretelle d'accès à l'autoroute de la Sarre en direction de Schengen cet été. L'administration des ponts et chaussées n'a cependant pas voulu se prononcer sur une date plus précise.

Un dossier qui remonte à 1996 La discussion autour de l'autoroute de la Sarre et de la bretelle d'accès à Frisange a débuté en 1996. A cette période, le propriétaire foncier et l'Etat se sont mis d'accord afin que les parcelles nécessaires à la construction de l'autoroute et de sa bretelle d'accès deviennent propriété publique. Mais une fois l'autoroute construite, les litiges juridiques ont commencé. Le propriétaire des terrains s'est en effet senti désavantagé par l'accord conclu avec l'État. Le contentieux portait notamment sur les rapports de propriété contestés. En 2016, le propriétaire foncier a donc finalement décidé de poursuivre l'État en justice, en demandant des indemnités.

