La Brasserie Guillaume fermée pendant «quelques mois»

Maurice FICK Si les dégâts ne sont pas très visibles, l'incendie de vendredi dans l'immeuble de la Brasserie Guillaume a rendu deux immeubles impraticables. Il faudra du temps pour tout refaire, selon Lydie Polfer, bourgmestre de Luxembourg.

Après le spectaculaire incendie de l'immeuble abritant la Brasserie Guillaume en plein cœur de Luxembourg, vendredi 10 mai 2019, «nous sommes parvenus lundi, à reloger les sept familles ou personnes seules qui habitaient dans les deux immeubles», assure Lydie Polfer (DP), ce mercredi.



Ces personnes ont retrouvé un toit dans des appartements vacants appartenant à la commune, des aparthôtels ou dans l'Hôtel Vauban voisin, comme le fondateur de la brasserie qui habitait juste au-dessus.

Photo: Maurice Fick

La bourgmestre de Luxembourg a expliqué lors du point presse mensuel ce mercredi matin que les bâtiments marqués des n°12 et 14 sur la place Guillaume II et qui appartiennent à la Ville, «ne sont plus praticables» car «il faut tout refaire du bas jusqu'en haut».



«Tout a fondu»



Les flammes de la hotte, équipant une cuisine au sous-sol se sont propagées jusqu'à la toiture via une grosse gaine technique. «Tout a fondu. Electricité, chauffage, conduite d'eau, etc. il faut tout refaire mais évidemment il faut d'abord refaire la toiture», résume Lydie Polfer. Avant d'expliquer que «l'eau (utilisée pour éteindre l'incendie, ndlr) et toute la vapeur produite ont endommagé tous les appartements» même si «de l'extérieur on ne voit pas grand-chose», glisse la bourgmestre.



Les deux immeubles au-dessus de la Ville de Luxembourg ne sont plus habitables. La chaleur des flammes a détruit toutes les infrastructures dans la gaine technique. Photo: Maurice Fick

Sébastien Sarra, le gérant de la Brasserie Guillaume a confié ce mercredi à Paperjam qu'il compte bien refaire la Brasserie Guillaume «à l'identique, car je pense que tout le monde veut retrouver la Brasserie Guillaume comme elle était». Cinquante salariés y travaillent.

Reste à savoir dans quel délai les habitants pourront retrouver leur logement - qu'ils vont maintenant devoir vider de leurs meubles - et la brasserie pourra réouvrir ses portes? «Les experts sont déjà passés», assure la bourgmestre mais ne se risque pas, pour l'heure à donner une date. Lors de ses explications elle a toutefois parlé de «quelques mois» pour mener à bien tous les travaux.