Après deux ans de pause covid, la braderie a fait son grand retour sous sa forme habituelle à Luxembourg-ville.

93ème édition dans la capitale

La braderie invite à faire plus que du shopping

«Dix euros les sandales», lance un vendeur à un stand de l'avenue de la Gare : c'est la braderie lundi dans la capitale. Le temps est de la partie pour la première «vraie» braderie post-pandémique sans obligation de porter un masque. Les chances que le vendeur se débarrasse de ses sandales sont plutôt bonnes, même si l'automne s'annonce doucement.

L'Al Avenue est bien remplie en cette fin de matinée. L'odeur de barbecue est indéniable dans le quartier de la gare, l'avenue est bien remplie. Au coin de la rue du Fort Neipperg, une femme se tient debout, une pancarte à la main. «Réveillez-vous», peut-on y lire. Elle n'est pas remarquée - tout comme les mendiants qui sont nombreux.

12 Chasse aux bonnes affaires à la Braderie. Photos: Chris Karaba

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Chasse aux bonnes affaires à la Braderie. Photos: Chris Karaba Dans les rues, il y a principalement des étals vendant des vêtements. Photos: Chris Karaba Vue sur Al Avenue dans le quartier de la gare. Photos: Chris Karaba Personne n'a gagné le million... Photos: Chris Karaba Chasse aux bonnes affaires dans la ville haute... Photos: Chris Karaba L'important est de trouver la bonne taille... Photos: Chris Karaba L'activité principale de la journée: mettre la main au porte-feuille. Photos: Chris Karaba Michel Mossong de Bereldange vient au salon depuis 50 ans. Photos: Chris Karaba Cette famille de quatre personnes originaire de la capitale allie la braderie à une balade à vélo. Photos: Chris Karaba Les marchandises sont inspectées avant l'achat. Photos: Chris Karaba Les marchandises sont inspectées avant l'achat. Photos: Chris Karaba Marc Haentges, propriétaire d'un magasin de sport et de vêtements, est satisfait de la réponse des clients. Photos: Chris Karaba

De leur côté, les commerçants sont satisfaits, à l'instar de Marc Haentges, propriétaire d'un célèbre magasin de sport et de vêtements, qui tenait un stand à l'entrée du Groussgaas, près du Roude Pëtz : «Cela fait maintenant environ sept ans que nous n'avons pas participé à la braderie. Il y a deux semaines, l'association des commerçants nous a contactés car un stand s'était libéré. C'est une formidable opportunité pour nous».

En fin de matinée, Marc Haentges était également satisfait de l'affluence des clients : «Nous étions là très tôt. Il y avait déjà beaucoup de monde très tôt. Et maintenant aussi, vers midi, il y a vraiment beaucoup de monde».

Tour de vélo à la braderie

Il y a beaucoup de monde dans la ville haute, mais il n'y a pas trop de monde, si bien que l'on peut encore facilement passer par la Grand-Rue et d'autres rues. Une famille de la capitale, habituée de la braderie, a également profité de l'occasion : «Nous venons chaque année.»

Je ne viens pas pour faire du shopping, mais pour être parmi les gens. Michel Mossong de Bereldange

Ce père apprécie l'ambiance: «On y rencontre des amis et des connaissances, il s'y passe toujours quelque chose.» Et à cela s'ajoute un autre facteur: «Parfois, on trouve alors quelque chose que l'on veut acheter.» Même s'il fait remarquer que «ce n'est plus comme d'habitude, on ne s'arrête plus partout et on fait plus attention à ce qu'on achète». La famille de quatre personnes associe ensuite la visite de la braderie au sport: «C'est une belle balade à vélo».

Michel Mossong de Bereldange, que l'on peut croiser en train de boire une boisson fraîche dans la rue Beck, une rue adjacente à la Grand-Rue, associe lui aussi le pratique et le beau : «Je ne viens pas pour faire du shopping, mais pour être avec des gens. Cela fait 50 ans que je viens à la braderie». Il y a pourtant quelque chose qui ne plaît pas à Michel Mossong : «La braderie fait partie de l'histoire de la capitale. Mais les responsables se la gâchent eux-mêmes, car il y a déjà des bonnes affaires plusieurs jours avant. Ainsi, les bonnes pièces sont déjà parties».



