Du samedi au lundi 5 septembre

La braderie fait son retour dans un contexte d'inflation

A Luxembourg-ville, il sera possible de fouiller et chiner à la recherche de bonnes affaires pendant la braderie installée au centre et dans le quartier gare. Un bon plan alors que les prix explosent.

Comme la Schueberfouer, la braderie fera son retour dans «sa forme habituelle» à Luxembourg-Ville ce weekend après deux ans de restrictions sanitaires anti-covid. Pendant trois jours, du samedi au lundi 5 septembre, il sera possible de faire de bonnes affaires, assure Mireille Rahmé-Bley, présidente de l'Union commerciale de la Ville de Luxembourg (UCVL). 250 commerces des quartiers gare et centre participent à cet événement.

Un rendez-vous incontournable de la capitale depuis 1929, rappelle encore Mireille Rahmé-Bley. Selon elle, la braderie n'est pas seulement une tradition, mais aussi une fête familiale. Notons que dans la rue Origer dans le quartier de la gare, plusieurs animations sont prévues pour les enfants: face painting, poney cycle et ateliers créatifs.

«J'espère qu'il y aura des aides aussi pour les commerçants. Mireille Rahmé-Bley, présidente de l'UCVL

Mais dans ce contexte d'inflation, la braderie peut aussi permettre de faire des achats à moindres coûts selon Anne Darin, directrice de l'UCVL: «Les gens ont moins de pouvoir d'achat. Faire une braderie, c'est aussi pouvoir avoir de bons prix sur des produits quand même qualitatifs. C'est également la rentrée scolaire pour les familles, ça permet donc de faire de très bonnes affaires dans un contexte qu'on sait tendu en raison des prix de l'énergie»

Les commerçants ne sont pas non plus épargnés par la hausse des prix d'énergie. Mireille Rahmé-Bley avoue qu'ils traversent actuellement une situation compliquée et compte sur le soutien de l'Etat: «J'espère qu'il y aura des aides aussi pour les commerçants. Je dois dire que quand il y a eu le covid, le gouvernement ne nous a pas laissé tomber. J'espère qu'il y aura des choses qui vont être rapidement mises en place, parce que tout est plus cher. Quand on voit la facture de l'électricité qui s'envole, tout comme celle du gaz et des transports,.. C'est sûr que ce n'est pas évident.»

A retenir concernant la circulation

Comme lors des précédentes éditions, l'avenue de la Gare sera fermée à la circulation. Aucune ligne de bus ne sera annulée, mais les bus contourneront le quartier de la gare, a indiqué Patrick Goldschmit (DP), échevin de la capitale en charge de la mobilité. Les arrêts à la gare sont déplacés rue de Hollerich ainsi que sur le boulevard d'Avranches.

Le tram, lui, continuera de circuler normalement entre la gare et le Kirchberg. Lors du lundi 5 septembre, les parkings «Place de l'Europe» (Kirchberg) et «Fort Wedell» seront exceptionnellement gratuits.

Outre la circulation, la capitale s'engage dans une démarche écoresponsable en faisant gagner une des 300 tasses «cups 2 go» offertes par la Ville de Luxembourg. Il sera possible d'utiliser son gobelet auprès de 59 commerçants. Les clients pourront bénéficier auprès d'eux d'une remise lors de leur achat.

