La bonne occasion du nouvel Autofestival

Patrick JACQUEMOT Le marché de la voiture de seconde main se porte mieux au Luxembourg que celui du neuf. Et du 10 au 16 mai, les concessions automobiles du pays vont se lancer dans la 9ème édition de l'AutoOccasiounsFestival.

L'an passé, à la même époque, les concessions automobiles avaient dû toutes baisser le rideau. En pleine première vague covid, plus question d'accueillir la clientèle intéressée par un achat. Un lockdown et une année de crise qui se sont, bien entendu, fait ressentir sur le chiffre des immatriculations. «Mais l'on a constaté que l'occasion s'en tirait toutefois mieux que le neuf», indique Frank Lentz de la Fédération des distributeurs automobiles (Fedamo). Ainsi, quand le nombre de modèles neufs perdait de l'ordre de 10.000 unités en un an, les secondes mains ne flanchaient ''que'' d'un millier de ventes.

Il est vrai que le marché de l'occasion luxembourgeois se distingue par un parc «particulièrement jeune». Des véhicules récents donc «au kilométrage encore attractif, contrôlés par les garagistes et avec des garanties constructeur encore envisageables». C'est encore sur ces atouts que le secteur misera, du 10 au 16 mai pour l'AutoOccasiounsFestival, neuvième du nom. Comme son grand frère l'AutoFestival du début d'année (qui compte lui 57 années au compteur), l'événement se veut un temps fort de promotions sur ce type de véhicules.

Pour la profession, cette semaine est loin d'être mineure. Certes, les showrooms ont redémarré depuis le début d'année, mais les chiffres de ventes sont encore loin d'être au top. «Rien que pour l'occasion, c'est un marché qui représente tout de même de l'ordre de 750 millions d'euros de chiffre d'affaires», souligne d'ailleurs Frank Lentz.

Actuellement, via les seuls adhérents à la Fedamo, plus de 2.700 voitures d'occasion sont proposées à la vente.

