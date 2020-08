Chaque année au mois d'août, les Rotondes organisent une série de concerts pour les amateurs de musique qui ne partent pas en vacances. Mais covid oblige, la 13e édition du festival a nécessité quelques adaptations. Malgré les contraintes, le succès est au rendez-vous.

La bonne formule des Congés annulés

Il s'en est fallu de peu pour que les «Congés annulés» tombent à l'eau. Malgré la pandémie sanitaire, le désormais traditionnel festival estival est toutefois bel et bien maintenu jusqu'au 23 août. Mais non sans adaptations, que ce soit au niveau des artistes ou du public.

«L'important était de proposer une offre culturelle et musicale, peu importe comment il fallait l'agencer», souligne d'entrée de jeu Marc Hauser, responsable de la programmation du festival. Et le moins qu'on puisse dire est que la crise sanitaire lui a donné du fil à retordre.

Car il a fallu tout repenser, à commencer par les têtes d'affiche. «60% de la programmation du festival était prévue dès mars», explique l'organisateur. Mais depuis, entre les mesures sanitaires et les restrictions imposées aux voyageurs, il s'est avéré «compliqué d'avoir des artistes internationaux».



Si cinq groupes au-delà des frontières ont tout de même répondu présent, deux ont dû annuler à la dernière minute. «Jeudi, il devait y avoir un groupe suisse qui n'a pas pu venir en raison des restrictions», précise le responsable de la programmation. Un groupe allemand n'a pas osé s'aventurer non plus. «Ils devaient faire un test à leur retour, détaille Marc Hauser. Mais ils ne pouvaient pas se permettre de prendre le risque d'être placés en quatorzaine».

Places limitées

Un changement de programme qui ne devrait toutefois pas déplaire aux musiciens luxembourgeois. Comme l'an dernier, 21 participent au festival. «Mais cette année du coup, ils bénéficient d'une exposition plus grande».



Et du côté du public aussi, il a fallu tout revoir. Pour cette treizième édition, «les concerts sont strictement assis et les places sont limitées à 100 personnes», reprend Marc Hauser qui ne cache pas que «ça complique les choses». Cette année, le festival a donc été «délocalisé à l'extérieur».

Depuis mercredi, le programmateur en est convaincu, l'équipe des Rotondes a trouvé «la bonne formule». Au début du festival, les spectateurs étaient ainsi contraints de s'asseoir sous la tente assis, sans boire et avec le masque. Mais ça, c'est déjà de l'histoire ancienne. «On a réagencé les gradins et on a mis de petites tables espacées». Désormais, bien qu'il y ait moins d'espace face à la scène, il est possible d'assister au concert, tout en sirotant un verre avec ses amis. «Ça change un peu la donne», avoue Marc Hauser.

Malgré ces conditions atypiques, «ça marche quand même», assure le responsable de la programmation. «On ne peut pas se lever pour danser. C'est un peu contraignant, mais on s'y fait». D'ailleurs, le festival des Rotondes affiche complet tous les soirs.

Une nouvelle formule qui pourrait inspirer l'équipe pour les prochains concerts. Car à la rentrée, Marc Hauser le craint, «les restrictions sanitaires ne vont pas jouer en notre faveur». Mais désormais, les Rotondes sont au diapason. Et grâce à «tout ce qui a été testé au mois d'août», l'équipe a même une partition d'avance.

