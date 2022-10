La BnL se sépare de 500 ouvrages pour la bonne cause

Bibliothèque nationale de Luxembourg BnL: les ados peuvent s'inscrire dès 14 ans

La Bibliothèque nationale de Luxembourg (BnL) a volontiers cédé à la pression des enseignants qui demandent «toujours plus tôt aux élèves de faire des recherches et de travailler de façon plus indépendante». Du coup, l'âge d'inscription à la BnL est passé de 16 à 14 ans. Et c'est gratuit.