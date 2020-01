Grâce au lancement de son nouveau site webarchive.lu ce mardi, la Bibliothèque nationale du Luxembourg centralise en un unique point d'accès toutes les recherches de sites web archivés ayant le nom de domaine «.lu».

Luxembourg 2 min.

La BnL formalise son ambition numérique

Jean-François COLIN Grâce au lancement de son nouveau site webarchive.lu ce mardi, la Bibliothèque nationale du Luxembourg centralise en un unique point d'accès toutes les recherches de sites web archivés ayant le nom de domaine «.lu».

Comme Monique Kieffer, la directrice de la BnL l'affirmait la semaine dernière, «le grand enjeu pour nous, c'est le numérique afin que les gens utilisent encore plus la part non visible de nos collections». Du verbe aux actes, l'institution nationale franchit un nouveau cap avec le lancement du site webarchive.lu. Nouvelle plate-forme d’information sur l’archivage du web luxembourgeois, le portail devient le point d’accès pour toute recherche de sites web archivés par la BnL.

Par le biais de ce nouvel outil, la BnL collectera et préservera à long terme tous les sites ayant le nom de domaine «.lu» ainsi que d’autres sites ciblés mis en ligne par des résidents du Luxembourg. Parmi les collections spéciales à découvrir figurent les élections communales de 2017, nationales de 2018 et européennes de 2019, mais aussi les sites web consacrés aux festivals organisés au Grand-Duché ou encore les pages Internet consacrées au décès et aux funérailles nationales du grand-duc Jean. Pour rappel, la BnL renferme déjà dans ses collections 621.000 e-books et 77.600 e-journaux.

Sur place obligatoirement

Actuellement disponible uniquement en anglais, webarchive.lu sera aussi bientôt consultable en français. Pour effectuer une recherche dans l’archive du web, les personnes intéressées doivent obligatoirement se rendre dans les nouveaux locaux de la Bibliothèque nationale au Kirchberg. En effet, pour des raisons liées à la protection des droits d’auteur, les sites web archivés ne peuvent pas être consultés à distance.

Déjà plus de 75.000 visiteurs à la BnL Ouverte au public depuis trois mois, la nouvelle Bibliothèque nationale du Luxembourg au Kirchberg connaît un franc succès. Monique Kieffer, la directrice dresse un état des lieux, avant de céder le témoin courant 2020.

Pour rappel, la BnL a déjà accueilli plus de 75.000 visiteurs dans son bâtiment flambant neuf ouvert au Kirchberg depuis le 1er octobre. L'institution nationale devrait accueillir dans les prochains mois un nouveau directeur en remplacement de Monique Kieffer, en poste depuis 1999. Le processus de recrutement a été lancé par le ministère de la Culture en octobre dernier.