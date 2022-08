June Mousel vit avec un diabète de type 1. Shoko, le chien de la famille, doit l'aider au quotidien et apprend à détecter, grâce à son flair, l'hypoglycémie.

La belle histoire de June Mousel et de son chien Shoko

June Mousel vit avec un diabète de type 1. Shoko, le chien de la famille, doit l'aider au quotidien et apprend à détecter, grâce à son flair, l'hypoglycémie.

Par Sarah München

June s'accroupit profondément. Si bas qu'elle regarde directement le visage de son chien Shoko. Nez à nez, les yeux dans les yeux. Attendri, Shoko la regarde. Il sait ce qui va se passer. Ils s'entraînent tous les jours depuis des semaines.

La fillette de 12 ans dévisse une petite boîte qu'elle a sortie du réfrigérateur peu de temps avant. En arrière-plan, un coq chante, le soleil brille, l'eau clapote dans une fontaine au-dessus de la terrasse de la maison familiale à Lintgen. Pourtant, rien ne détourne l'attention du grand animal aux poils frisés.

Dans la petite boîte se trouve un petit coton-tige, un de ceux que le dentiste enfonce entre la joue et les dents lorsqu'il a besoin de plus de place pour travailler. Puis tout va très vite : Shoko renifle le bâtonnet, June sort de sa main cachée derrière son dos un morceau de fromage et Shoko l'avale d'une seule bouchée. «Oui, bravo», dit June en caressant le pelage pelucheux de l'Australian cobberdog.

Photo: Chris Karaba

Ces deux-là s'amusent, ça se voit, ils forment une bonne équipe. Mais ce qu'ils pratiquent là est plus qu'un simple jeu : Shoko doit apprendre à détecter, grâce à son flair, l'hypoglycémie. En effet, June est diabétique et lorsque le taux de sucre est trop bas, elle prélève des échantillons de salive qu'elle conserve au réfrigérateur pour la prochaine séance d'exercice avec Shoko.

Différents symptômes

Depuis que June a été diagnostiquée avec une maladie auto-immune, le diabète de type 1, en octobre 2020, beaucoup de choses ont changé dans la vie de la famille. «J'avais très soif et j'avais constamment besoin d'aller aux toilettes, même la nuit», se souvient June. Elle ne mangeait plus beaucoup, grandissait, mais ne prenait plus de poids. La jeune fille, déjà très mince, est devenue de plus en plus maigre. «J'étais souvent fatiguée, même monter les escaliers était très fatigant», raconte la jeune fille, qui joue au tennis et fait de la danse pendant son temps libre.

J'étais souvent fatiguée, même monter les escaliers était très fatigant June

Le pédiatre en est certain : quelque chose ne va pas. Il fait une analyse de sang. Ses parents sont tous deux vétérinaires et sa mère, Caroline Mousel, contrôle l'urine de sa fille le même jour dans son cabinet. Le résultat : un taux de sucre trop élevé dans l'urine analysée.

Le réveil sonne toutes les deux heures

Ensuite, tout va très vite : l'après-midi, June arrive à la Kannerklinik. Pendant quatre jours, elle y est examinée et suit une sorte de cours accéléré sur le diabète. Elle apprend à s'injecter de l'insuline, à calculer les glucides dans les aliments et à s'autotester en se piquant le doigt. Pas au milieu des doigts ni dans l'index, car ces endroits sont les plus sensibles à la douleur.

Leurs parents et leurs enseignants sont également formés. «Nous n'aurions vraiment pas pu imaginer un meilleur encadrement», déclare le père Tom Conzemius qui, ce jour-là, passe sa journée de vacances à la maison avec June et son frère Mateo, tandis que leur mère Caroline travaille.

«Je ne connaissais pas cette maladie avant», dit June. Elle avait déjà entendu parler de personnes souffrant de diabète en raison d'un manque d'exercice ou d'un surpoids, par exemple. Donc de personnes atteintes de diabète de type 2. «Je ne comprenais pas et je me demandais si je ne mangeais pas trop de sucre». Mais les médecins de l'hôpital lui ont tout expliqué. Y compris la différence entre le diabète de type 1 et le diabète de type 2.



Wenn Shoko am Wattestäbchen mit Junes Speichelprobe schnüffelt, gibt es zur Belohnung ein Stück Käse. Er soll so lernen, Unterzucker zu erkennen und June zu warnen. Foto: Chris Karaba

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Wenn Shoko am Wattestäbchen mit Junes Speichelprobe schnüffelt, gibt es zur Belohnung ein Stück Käse. Er soll so lernen, Unterzucker zu erkennen und June zu warnen. Foto: Chris Karaba Ein Messgerät am Arm... Foto: Chris Karaba ...eine Pumpe am Bein und ein kleiner Computer erleichtern Junes Alltag. Notfalls kann sie sich selbst testen. Foto: Chris Karaba Etwas Zuckerhaltiges zum Essen und Trinken steht immer griffbereit neben ihrem Bett. Foto: Chris Karaba Foto: Chris Karaba

Le type 1 est une maladie auto-immune qui apparaît soudainement et qui est incurable. Il touche généralement des personnes jeunes. Le type 2 touche plutôt les personnes âgées. Les causes sont héréditaires. Le type 2 peut également être dû à un manque d'activité physique ou à une alimentation déséquilibrée. Ces deux formes entraînent des taux de glycémie élevés.

4,6% de la population est diabétique

Selon le ministère de la Santé, le Luxembourg ne dispose pas de chiffres récents concernant spécifiquement le diabète de type 1. En 2019, 4,6% de la population luxembourgeoise âgée de 15 ans et plus ont déclaré être atteints de diabète. Ce sont les chiffres de l'European Health Interview Survey.

En 2015 et 2016, le nombre de nouveaux cas d'enfants et d'adolescents de moins de 18 ans atteints de diabète de type 1 et suivis à la clinique pédiatrique au Luxembourg s'élevait respectivement à 34 et 33. On ignore pourquoi c'est June qui a contracté cette maladie. Dans la famille, elle est la seule. «J'ai été très soulagée quand j'ai appris que je n'y étais pour rien».

"J'ai été très soulagée quand j'ai appris que je n'y étais pour rien". June Mousel à propos de sa maladie

Les trois mois qui ont suivi «ont été extrêmement éprouvants». C'est ainsi que le formule Tom Conzemius. June doit apprendre à contrôler et à réguler sa glycémie. Pendant la journée, elle se teste et s'injecte elle-même. La nuit, sa mère met le réveil toutes les deux heures, se glisse jusqu'au lit de sa fille et la teste. Si la glycémie est trop élevée, elle lui fait une piqûre, si elle est trop basse, elle lui donne quelque chose à manger. Sur le rebord de la fenêtre à côté du lit de June se trouvent du glucose et des boissons sucrées.

«Je me sens comme une personne normale»

Au bout de trois mois, tout devient plus simple, grâce à un lecteur de glycémie qu'elle porte désormais en permanence sur le bras droit et à une pompe fixée à la cuisse. Le lecteur et la pompe sont reliés entre eux. Le lecteur de glycémie envoie les données à la pompe qui injecte automatiquement le dosage correspondant.

La pompe est en outre reliée à un petit ordinateur, où June entre 20 minutes avant le repas ce qu'elle s'apprête à consommer. Elle peut manger de tout, la pompe doit seulement savoir ce qu'elle mange. «Je mange exactement comme avant».

Un petit ordinateur relié à la pompe et au lecteur de glycémie avertit en outre lorsque la glycémie est trop élevée ou trop basse. Deux bips signifient que la glycémie est trop élevée, trois qu'elle est trop basse et quatre qu'elle est très basse.

Quand l'ordinateur ne bipe pas, elle oublie même sa maladie : «Je me sens en fait comme une personne normale», dit-elle en riant. Elle fait aussi du sport comme avant : tennis, danse, natation. «Le sport aide même, le sucre baisse». Et quand son petit ordinateur émet trois bips, elle fait une petite pause.

Un gardien la nuit

Si jamais le lecteur et la pompe tombent en panne, elle sait comment se tester et s'injecter elle-même. Et puis, il y a aussi Shoko, qui doit la soutenir. Shoko doit veiller sur June, surtout la nuit, et l'avertir lorsque la jeune fille de 12 ans dort et ne remarque pas que sa glycémie baisse.

Déjà, la plupart du temps, le chien dort avec elle dans son lit. La famille envisageait depuis longtemps d'acquérir un chien. Après le diagnostic de June, il est vite apparu que c'était le bon moment. Le choix se porte sur un Australian cobberdog. Une nouvelle race, un mélange de labrador et de caniche.

June et Shoko en visite chez le Grand-Duc Henri. Photo: Cour grand-ducale

Au fil des mois, June et Shoko sont devenus une équipe inséparable, qui a même déjà rendu visite au grand-duc Henri. «Ma mère a eu l'idée de faire des photos typiques du Luxembourg avec Shoko et moi», raconte June. Les photos seront publiées dans Magazine Club de DID-1, un magazine pour diabétiques de type 1 pour lequel June écrit un article tous les deux mois.

Nous avons envoyé un mail au Grand-Duc et il a directement accepté. June

Le prochain numéro doit être consacré au Luxembourg et une photo avec le Grand-Duc s'avérait indispensable. «Nous lui avons envoyé un mail et il a directement accepté», révèle June en souriant. Elle était très nerveuse. «Mais il était très gentil et intéressé. Il voulait savoir comment je me sentais avec la maladie, à quoi ressemblait mon quotidien et comment se passait l'éducation de Shoko».

La famille a commencé l'éducation canine il y a quelques semaines. Ils s'inspirent pour cela de la littérature spécialisée. Au Luxembourg, ils n'ont pas trouvé de possibilité de faire éduquer le chien, explique le père de June. Dans les pays voisins, il n'y a pas non plus beaucoup d'écoles qui forment les chiens.

Seuls 3% des chiens sont aptes

Petra Köhler est l'une d'entre elles. Cette éducatrice de chiens d'assistance et conseillère en comportement travaille à Mayence et éduque également des chiens d'alerte au diabète. Son approche est différente de celle de la famille Mousel/Conzemius. «Nous éduquons les chiens par l'ouïe».

Quand il n'est pas en train d'apprendre à renifler l'hypoglycémie ou qu'il n'est pas en visite chez le grand-duc Henri, Shoko est un chien tout à fait normal. Photo: Chris Karaba

Tout commence par un test d'aptitude. Il s'agit de tester de manière ludique si le chien a la capacité innée d'avertir une personne atteinte de diabète. Seuls 3% environ des chiens sont aptes. En effet, le chien doit d'abord avoir cette capacité innée et ensuite être adapté comme chien d'assistance. Les chiens ayant un instinct de chasse prononcé, par exemple, ne conviennent pas.

Le coût d'un tel chien varie entre 6.000 et 20.000 euros. Selon qu'il s'agit d'une auto-formation. Le chien vit alors chez la personne dans le besoin et l'entraînement a lieu régulièrement chez l'expert. Ou d'une formation externe: le chien vit plusieurs mois chez l'entraîneuse et y est formé.

Tom Conzemius souligne : «Nous savons que cette auto-formation n'est pas la voie normale. Mais grâce à nos années de travail avec les animaux, nous osons au moins l'essayer».

C'est une voie inhabituelle et incertaine que suit la famille. Car ils ne savent pas si Shoko détectera effectivement un jour l'hypoglycémie et préviendra June. L'essentiel, selon eux, est que l'entraînement plaise à June et à Shoko. Pendant les exercices, c'est clair : June est le chef. Et le reste du temps, Shoko est un chien de famille tout à fait normal qui adore gambader sur la terrasse et jouer au football avec Mateo, le frère de June âgé de huit ans.

Cet article est paru pour la première fois dans Télécran (numéro 32/2022).



