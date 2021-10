La Flandre qui était revenue pratiquement à la normale devra de nouveau vivre masquée pour se protéger du virus.

Luxembourg 4 min.

Pandémie

La Belgique remet le masque partout

La Flandre qui était revenue pratiquement à la normale devra de nouveau vivre masquée pour se protéger du virus.

De notre correspondant Max Helleff (Bruxelles) - Les chiffres de la pandémie sont là. Ils ne sont pas encore alarmants, mais il est temps de les prendre au sérieux pour éviter de favoriser le virus et de condamner une nouvelle fois à terme le pays au confinement.

Le covid accentue les divisions belges Assouplissements différents selon les régions, mise au ban des non-vaccinés : la crise sanitaire fracture un peu plus le pays.

C’est pourquoi les responsables des différents niveaux de pouvoir se sont retrouvés mardi en début de soirée lors d'un Comité de concertation, avec trois jours d’avance sur le calendrier. Ils constatent que les contaminations journalières sont en hausse de plus de 70 % par rapport à la semaine passée ; que le nombre d’hospitalisations augmente de plus de 50 %; que le nombre des patients traités pour covid en soins intensifs grimpe de 14 %, etc.

«La reprise des écoles et du travail, l’augmentation du nombre d’activités à l’intérieur en raison de l’évolution des conditions météorologiques et un comportement de contacts plus intensif» expliquent ces hausses. Il n’est pas question pour l’instant de fermer des secteurs ou de procéder à des restrictions d’activités. Mais la «vigilance et la prudence» sont de mise, affirment en chœur les autorités belges qui parient une fois de plus sur la vaccination.

Un sésame sanitaire bientôt exigé à Bruxelles S'il concernait jusque-là certains évènements, le «Covid Safe Ticket» sera étendu à partir du 1er octobre dans la capitale belge, notamment dans le secteur de l'Horeca. L'objectif: endiguer les nouvelles infections alors que les autorités peinent à vacciner ses habitants.

«Les données récentes montrent clairement l’effet de la vaccination, avec une incidence fortement réduite chez les personnes vaccinées. Il reste donc très important de vacciner complètement la plus grande partie possible de la population.» Dans la foulée, le Comité de concertation «prend acte de la décision du gouvernement fédéral de déclarer la situation d’urgence épidémique pour une durée maximale de trois mois».

Les mesures prises à ce stade ne sont pas forcément spectaculaires. Il est question notamment de l’amélioration de la qualité de l’air dans l’horeca. Le télétravail, qui était très réduit dans les faits, redevient «fortement recommandé», partout où cela est possible.

Le port du masque divise en Belgique Politiques et scientifiques débattent de l’opportunité de cette protection alors qu’il est question de nouveaux assouplissements des mesures anti-covid.

Une mesure toutefois promet d’alimenter l’amertume ambiante. Au contraire de la Wallonie et de Bruxelles, la Flandre était pratiquement revenue à la normale. Mais le vent a tourné. Dès le 1er novembre, le pass sanitaire (Covid Safe Ticket) y devient également obligatoire dans l’horeca. Quant au port du masque, il est imposé à l'intérieur partout dans le pays, sauf là où le pass sanitaire est demandé. «C'est un moyen utile et efficace» de lutter contre le virus, a commenté le Premier ministre Alexander De Croo.

Pour les événements publics (sports, culture, …), le gouvernement fédéral impose l’utilisation du Covid Safe Ticket à partir de 200 personnes à l’intérieur et 400 personnes à l’extérieur.

Lundi, le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke avait exprimé sa crainte d’assister à un sursaut épidémique dû à la conjonction du coronavirus et de la grippe saisonnière «Quelle chance que nous ayons les vaccins, s’était-il réjoui. Sans eux, nous assisterions à une catastrophe sociale, économique. De grâce, que chacun se fasse vacciner…»



Le gouvernement fédéral continue à mettre l’accent sur la vaccination, incitant notamment les plus de 65 ans à se déplacer vers un centre de vaccination pour recevoir une troisième dose. La Wallonie se montre de son côté satisfaite de l'augmentation du nombre de ses vaccinés, «encouragés» par l’obligation du pass sanitaire qui prévaudra à partir du 1er novembre dans l’horeca, la culture et le sport.



La Belgique francophone tergiverse face au virus Contrairement au calendrier annoncé, la Wallonie conserve le masque et Bruxelles reporte l’introduction du pass sanitaire au 15 octobre.

Si les chiffres de l’épidémie sont à la hausse, les autorités politiques et scientifiques évitent cependant de tirer la sonnette d’alarme. Mais la perspective des congés de Toussaint leur imposait de prendre ces mesures par précaution. Le virus se répand particulièrement dans les écoles et revient ainsi dans les foyers.

Ces nouvelles mesures promettent surtout de faire grincer en Flandre. Le gouvernement régional du nationaliste Jan Jambon a longtemps freiné des quatre fers pour ne pas revenir à la situation antérieure. Son parti, la N-VA de Bart De Wever, s’est montré plus d’une fois sceptique quant aux dispositions prises depuis le début de la pandémie. Au printemps dernier, il avait ferraillé dur pour que les festivals d’été du nord du pays puissent se tenir coûte que coûte.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.