La BEI change de règles pour ses cadres dirigeants

Jean-Michel HENNEBERT Suite au départ de plusieurs départs de vice-présidents de la banque pour des postes en lien direct avec leurs anciennes fonctions, l'organisme européen modifie ses procédures pour tenter de limiter ces mouvements qui interrogent certains eurodéputés.

Les fins de mandats rapprochés, au cours de 2020, de trois vice-présidents de la BEI pour rejoindre des organismes avec lesquels ils étaient en relation étroite dans le cadre de leurs fonctions au niveau européen forcent l'établissement basé au Kirchberg à adapter ses règles internes. Des transfuges d'autant moins passés inaperçus qu'Emma Navarro, Andrew McDowell et Alexander Stubb ont obtenu leur nouvelle place quelques mois seulement après leur départ du Luxembourg.

La première a ainsi rejoint le conseil d'administration d'Iberdrola, société espagnole qu'elle avait supervisée dans ses demandes de prêts européens, le deuxième a décroché un poste d'associé chez PwC après avoir géré des projets sur lesquels le cabinet de conseil était consultant et le troisième a pris la direction de l'Institut universitaire européen. Des départs en contradiction avec les règles internes qui prévoient une «période de réflexion» de 12 mois.

Remarqués par les eurodéputés du groupe des Verts/Alliance libre européenne Sven Giegold, Ernest Urtasun et Bas Eickhout, ces mouvements ont fait l'objet d'une lettre officielle où les élus demandaient à ce que de tels transferts ne soient plus possibles pour une durée de deux ans, comme c'est le cas au sein de la Commission européenne. Dans un courrier envoyé par le représentant permanent de la BEI auprès des institutions européennes à Bruxelles consulté par nos confrères du Luxembourg Times «des documents révisés» doivent «apporter les réponses aux questions soulevées».

Ces derniers devraient être publiés «prochainement sur le site de la BEI», assure Mikolaj Dowgielewicz qui se garde bien d'apporter plus de précision. Seule l'indication selon laquelle les ministres des Finances de l'UE, qui composent le conseil des gouverneurs - la plus haute instance de décision de la banque - ont approuvé un nouveau code de conduite applicable aux instances dirigeantes de la BEI. A savoir les membres du conseil d'administration, du comité de direction et du comité de vérification.

