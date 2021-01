L'épidémie continue à marquer le pas au Luxembourg, seules deux victimes sont à déplorer ces dernières 24 heures, portant le bilan à 535 décès depuis le début de l'épidémie.

La barre des 48.000 infections dépassée

Bien que les indicateurs démontrent une amélioration globale de la situation sanitaire, relâchant la pression exercée sur le système de santé, la menace du virus plane toujours. La revue The Lancet a publié samedi une nouvelle étude démontrant que 76% des anciens malades souffriraient encore d'un ou plusieurs maux, six mois après avoir contracté le covid-19. Aucune donnée précise n'existe au Luxembourg à ce sujet, même si les examens de suivi des patients de la première vague seraient plutôt rassurants.

Mais le virus reste toujours actif, comme l'indiquent les données de la direction de la Santé qui font état, ces dernières 24 heures, de deux nouveaux décès.

Avec 637 tests effectués ces dernières 24 heures, contre 7.613 la veille, le pays enregistre 42 nouvelles contaminations. Soit un niveau bien inférieur aux quelque 800 cas quotidiens enregistrés au plus fort de la deuxième vague. Le taux de positivité, lui, se fixe à 6,59%.



Le Luxembourg dénombre désormais48.027 cas dépistés depuis le mois de mars dernier. A noter que les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.

Les hôpitaux luxembourgeois hébergent actuellement 140 patients en lien avec l'infection, dont 24 en soins intensifs. Au plus fort de la première vague, 234 lits avaient été occupés pour cette seule pathologie.

A noter qu'aucune donnée précise et actualisée au jour le jour sur le nombre de personnes vaccinées au Luxembourg n'existe. Les dernières informations communiquées par le ministère de la Santé faisaient état de plus de 1.200 personnels soignants ayant reçu une première dose. Débutée le 28 décembre dernier, la campagne s'étend désormais également aux maisons de retraite.

