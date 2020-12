La barre des 350 décès franchie

Trois nouvelles victimes viennent s'ajouter au bilan du covid au Grand-Duché au dernier bilan officiel. Plus réconfortant : moins de 200 malades infectés sont actuellement pris en charge.

Après être passé sous la barre des 200 hospitalisations au bilan publié samedi, le Luxembourg maintient ce niveau, inédit depuis tout début novembre. Un indicateur déterminant à suivre dans les jours prochains. Le nombre de personnes testées positives au coronavirus, lui, dépasse toujours les 500 cas en moyenne quotidienne. Avec 531 nouveaux signalements au dernier bulletin du ministère de la Santé (sur 11.865 tests analysés).

Si, le 4 décembre dernier, le Premier ministre s'est contenté d'évoquer la stratégie de vaccination à venir (avec installation de cinq centres de vaccination, six équipes mobiles et une priorité donnée aux personnels de santé), Xavier Bettel a promis d'évoquer la possible levée des actuelles mesures de confinement après le conseil de gouvernement de vendredi prochain. Encore quelques jours à attendre donc pour les restaurateurs mais aussi les clubs sportifs ou le casino de Mondorf pour savoir ce qu'il sera permis de faire après le 15 décembre.

Avec ces nouveaux cas positifs, le Luxembourg dénombre désormais 38.997 cas dépistés depuis le mois de mars dernier. Des chiffres en croissance exponentielle en lien direct avec la hausse importante des campagnes de dépistage. A noter que les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.

En ce qui concerne les patients hospitalisés, en soins normaux, on compte actuellement 150 patients (soit infectés ou suspectés covid). En soins intensifs, le nombre de malades souffrant de l'infection respiratoire se stabilise à 40 personnes. Soit un total de moins de 190 malades.

La pandémie du coronavirus a fait au moins 1,5 million de morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre 2019. Plus de 66 millions de cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l'épidémie, dont au moins 42 millions aujourd'hui considérés comme guéris.

Tristesse belge

Parmi les pays les plus durement touchés, la Belgique est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 149 décès pour 100.000 habitants. Le royaume est suivi par le Pérou (110), l'Espagne (99) et l'Italie (98).