Avec huit nouvelles victimes de l'infection, le Luxembourg compte désormais 206 morts en lien avec le covid-19. Dans le même temps, le pays compte 10.209 infections actives sur son sol. Un record.

Luxembourg 2 min.

La barre des 200 décès franchie

Les derniers jours devaient constituer le «moment de vérité», selon Xavier Bettel. Le Premier ministre se donnant près d'une semaine pour estimer la portée des dernières mesures sanitaires prises. Le bilan hebdomadaire, publié mercredi, ne plaide guère -hélas- en faveur du chef de gouvernement et des choix annoncés par la ministre de la Santé. Du 2 au 8 novembre, le Luxembourg a enregistré 4.127 nouveaux cas positifs au covid, vu le nombre de décès plus que doubler par rapport à la semaine précédente (35 contre 14).

Pourtant, aucune réaction de celui et celle qui, au temps de la première vague, ne manquaient jamais une occasion de se montrer réactifs. Participant ainsi à rassurer la population. Du coup, l'exécutif le paye en perte de confiance de l'électorat. Reste l'attente d'un commentaire, de nouveaux choix éventuels ou d'explications en ce mercredi qui a vu la situation sanitaire empirer avec huit décès supplémentaires, mais également la prise en charge de 231 malades infectés en milieu hospitalier.

La direction de la Santé fait état de 794 nouvelles infections recensées en un jour, et cela par rapport aux 11.742 tests analysés en 24 heures. Le taux de positivité remonte de deux points, pour atteindre 6,7%.

Avec ces nouvelles infections, le Luxembourg dénombre désormais 25.925 cas dépistés depuis le mois de mars dernier. A noter que les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.

En ce qui concerne les patients hospitalisés, la situation a quelque peu augmenté en un jour, et reste à un niveau élevé. La direction de la Santé relève actuellement 193 patients covid en soins normaux (infectés ou suspectés). En soins intensifs, le nombre de malades souffrant de l'infection respiratoire a, lui, légèrement baissé pour atteindre 38 personnes.

Dans le monde, plus de 51,5 millions de cas d'infection covid ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l'épidémie, dont au moins 33 millions sont aujourd'hui considérés comme guéris. Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de contaminations. Certains pays ne testent que les cas graves, d'autres utilisent les tests en priorité pour le traçage et nombre de pays pauvres ne disposent que de capacités de dépistage limitées.

Parmi les pays les plus durement touchés, la Belgique est l'Etat qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 117 décès pour 100.000 habitants. Le royaume voisin est suivi par le Pérou (106), l'Espagne (85), le Brésil (77). La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao) a officiellement dénombré un total de 86.267 cas (22 nouveaux entre mardi et mercredi), dont 4.634 décès et 81.187 guérisons.







