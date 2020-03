Le coronavirus touche de plein fouet les petites mains qui collectent d'ordinaire les denrées dans les supermarchés Cactus pour les transmettre ensuite aux plus nécessiteux. En cause: leur âge. Mais «nous avons trouvé une solution!», glisse le chargé des stocks.

La Banque alimentaire écoule ses stocks sans bénévoles

Maurice FICK Le coronavirus touche de plein fouet les petites mains qui collectent d'ordinaire les denrées dans les supermarchés Cactus pour les transmettre ensuite aux plus nécessiteux. En cause: leur âge. Mais «nous avons trouvé une solution!», glisse le chargé des stocks.

Au vu de l'aggravation de son bilan sanitaire, le Luxembourg sait qu'il se dirige doucement mais sûrement vers des jours plus difficiles, dans son combat contre le covid-19. Une donnée apparaît clairement: ce sont les plus anciens qui sont les plus exposés. La moyenne d'âge des personnes qui ont été mortellement atteintes par le virus jusqu'ici est de 80 ans au Grand-Duché.

Une vérité flagrante qui paralyse actuellement nombre d'associations dont certaine d'utilisé publique comme la Banque alimentaire. «Nous avons dû complètement arrêter parce que nous avons tous plus de 60 ans et que nous sommes donc, une population à risque», explique Jean-Claude Tasch, secrétaire exécutif de l'asbl fondée en 2001 par le Lions Club Luxembourg.

Il rajoute sur un ton de fatalité: «On ne peut rien y faire, nous sommes cloisonnés à la maison». Georges Kieffer, le président de l'association qui est en contact avec le ministère de la Famille, a eu confirmation que «dans quinze jours ça va être vraiment dur, tout le monde sera confiné». Habitué à faire face et à réagir aux demandes les plus diverses émanant de leurs nombreux bénéficiaires (Ligue médico-sociale, Service Abricoeur, Stroossenengelen,...), Georges Kieffer «n'a jamais connu pareille situation».

Photo: Banque alimentaire

La douzaine de bénévoles qui collectent normalement de mars à juin, puis après septembre, des denrées non périssables (riz, pâtes, lait UHT, conserves de fruits et légumes, couches pour bébé, etc.) dans tous les Cactus du pays - soit «entre 60 et 65 tonnes par an», résume le président- sont «hors circuit». Leur tâche consiste aussi à trier tous les dons (par produit et dates de péremption) et à préparer le mercredi les colis qui seront ensuite dispatchés par les associations partenaires à tous ceux qui en ont besoin pour vivre plus décemment.

Coup de fil salvateur d'un patron

«Trouver une équipe de jeunes bénévoles était difficile», assure Jean-Claude Tasch, cheville ouvrière de la Banque alimentaire qui a reçu un coup de fil salavateur. Le patron de la société de déménagement et de transports internationaux Streff, «m'a dit: Je suis sur place, je suis confiné ici alors je vais vous aider». Les stocks de l'asbl sont entreposés dans ses halls.

Une aide inattendue mais salvatrice qui permet à la Banque alimentaire de tourner et de livrer. Non plus des colis faits sur demande, comme jusqu'ici, mais toutes les denrées dont on besoin les bénéficiaires. «Les principaux ont tous reçu des produits pour tout le mois de mars et jusqu'à la mi-avril !», s'enthousiasme Jean-Claude Tasch.

Si l'impossibilité de faire les collectes prévues en ce printemps 2020 va assurément faire diminuer les stocks de nourritures, il n'y a pas péril en la demeure, pour l'heure. «Les stocks sont très importants et suffisent encore pour deux mois», glisse le responsable des réserves. A ce stade de la pandémie, «nous n'avons pas plus de demandes» que d'ordinaire, assure Jean-Claude Tasch avant de souligner que d'autres associations ne sont pas en mesure de distribuer les produits.

