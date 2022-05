Interpellé sur le dossier de l'installation d'un datacenter à Bissen, le ministre Franz Fayot a indiqué que tous les recours juridiques étaient désormais épuisés contre ce projet. Désormais, le géant américain a la voie libre pour agir.

Installation d'un datacenter à Bissen

«La balle est désormais dans le camp de Google»

Où en est le projet du Google Data Center à Bissen, dans les cartons depuis 2017? Le député Laurent Mosar (CSV) a interpellé Franz Fayot (LSAP) à ce sujet ce mercredi lors d'une séance publique à la Chambre.

Le futur datacenter Google à Bissen n'est pas mort Voilà plusieurs années qu'un datacenter de Google est attendu à Bissen. Dans une récente réponse parlementaire, le ministre de l'Economie Franz Fayot a rappelé que ce dossier restait une priorité du gouvernement.

Le ministre de l'Economie a noté que ce n'était pas la première fois qu'une question lui était adressée concernant ce dossier à la Chambre. Il a déploré que l'attention se portait davantage sur le futur datacenter de Google qui prend du temps à voir le jour au détriment d'autres projets qui sont réalisés comme celui de Goodyear à Dudelange, dont l'ouverture est célébrée ce jeudi en présence du prince Guillaume.

Franz Fayot a rappelé que le recours du Mouvement écologique contre le projet Google a été rejeté début avril par le tribunal administratif de deuxième instance. L'ASBL avait notamment fait des pieds et des mains afin que le «Mémorandum of Understanding» soit publié. «Aujourd'hui, tous les recours juridiques ont été épuisés après trois ans de procédures judiciaires. La balle est désormais dans le camp de Google. Je ne peux pas vous dire quand viendront les prochaines étapes», a déclaré Franz Fayot. Ce dernier a assuré que le gouvernement était derrière le projet et que l'installation d'un datacenter au Luxembourg correspondait à «la stratégie d'une forte économie digitale».

Le géant Google réorganisera-t-il sa stratégie ?

Le ministre socialiste a également laissé entendre qu'il ne serait pas surpris que le géant américain repense sa stratégie d'installation et qu'elle ne ressemble ainsi plus au projet initial. «Trois ans, c'est long! Surtout dans l'univers des data.» Selon Franz Fayot, Google pourrait ainsi de nouveau réfléchir à sa stratégie et comment s'implanter au Luxembourg avec ses récents investissements en Wallonie.

Le ministre de l'Economie s'est dit confiant que le projet aboutisse et a assuré «travailler dans ce sens». Il a ajouté que rien dans les échanges entre son équipe et Google ne laissait présager que l'installation ne se concrétiserait pas. «Si jamais le projet ne se réalise pas, l'Etat aura un droit de préemption d'acquérir le terrain prévu pour l'installation du futur datacenter au prix d'achat initial.»

