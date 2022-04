Il s'agit de l'une des mesures annoncées par le gouvernement suite à la tripartite afin de lutter contre la hausse spectaculaire des prix.

Une baisse de 7,5 centimes/l

La baisse promise des prix des carburants aura lieu mercredi

Fin mars, face à la hausse généralisée des prix, une tripartite était convoquée. Une réunion qui, malgré le refus de l'OGBL vis-à-vis des propositions, avait pu déboucher sur un paquet de mesures visant à alléger la facture des Luxembourgeois.

La ministre des Finances Yuriko Backes (DP) avait, entre autres, annoncé une réduction de 7,5 cents/euros par litre de carburant jusqu'à la fin du mois de juillet 2022 et par litre de mazout jusqu'à la fin de l'année 2022. Une manière de contrer la hausse faramineuse des prix des carburants. Toutefois, aucun détail supplémentaire sur la date de mise en application de cette mesure n'avait été dévoilé.

C'est désormais chose faite puisque ce jeudi, lors du conseil de Gouvernement, les ministres réunis en conseil ont approuvé le projet de loi instaurant une compensation financière permettant la réduction temporaire du prix de vente de certains produits ainsi que le projet de règlement grand-ducal en matière de droits d’accise autonomes sur les produits énergétiques.

Une économie de quelques euros

Concrètement, les prix à la consommation du diesel routier et de l’essence sans plomb baisseront ainsi de 7,5 cts/l TTC à partir de ce mercredi 13 avril 2022. Cette baisse de prix se retrouvera directement dans les prix affichés à la pompe et restera applicable jusqu’au 31 juillet 2022. Pour un plein de 50 litres, l'économie correspondra à environ 3,75 euros. Reste désormais à savoir si cette aide, aussi louable soit-elle, permettra une grosse économie face à la volatilité du prix du baril de pétrole.

Quant aux prix à la consommation pour le diesel à usage industriel et commercial, ainsi que pour le diesel utilisé pour des travaux agricoles et horticoles, dans la pisciculture et la sylviculture, ils baisseront de 7,5 cts/l TTC dès l’adoption par la Chambre des députés du projet de loi correspondant. Cette mesure restera également en vigueur jusqu’au 31 juillet 2022.

Enfin, pour le gasoil de chauffage (mazout), cette même réduction s’appliquera dès l’entrée en vigueur du même projet de loi, mais restera d’application jusqu’à la fin de l’année 2022.

Dans son communiqué, le gouvernement a rappelé qu'il s’était engagé à prendre les mesures nécessaires en vue de baisser les prix pour les consommateurs de l'essence, du diesel et du gasoil de chauffage de 7,5 cts/l TTC. Ces mesures seront donc d'application jusqu'au 31 juillet 2022 pour l'essence et le diesel, et jusqu'au 31 décembre 2022 pour le gasoil de chauffage.

