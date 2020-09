Le ministère de la Santé a annoncé ce mercredi la présence de 16 personnes dans les services de soins pour cause de covid-19 alors que 43 personnes ont été infectées au cours des dernières 24 heures.

La baisse des hospitalisations se confirme

Après l'embellie du début de semaine (4 cas lundi et 24 mardi), le nombre de contaminations est reparti à la hausse ce mercredi. Les services du ministère de la Santé ont annoncé que 43 personnes ont contracté le virus entre mardi et mercredi. Des chiffres bien loin des Etats-Unis, pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 184.689 décès pour 6.076.281 cas recensés, selon le comptage de l'Université Johns Hopkins.

Six mois après le premier cas recensé au Grand-Duché, et alors que la Task Force covid-19 s'attend à une hausse des infections au Luxembourg durant le mois de septembre, le pays a enregistré 6.745 résidents infectés. A noter que les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.

Pour ce qui est du nombre de victimes, il est resté stable avec 124 décès en lien avec l'infection et ce pour le 17e jour consécutif.



En ce qui concerne les hospitalisations, le nombre de patients covid-19 actuellement admis dans un établissement est en baisse. Si mardi, 28 personnes étaient à l'hôpital, le total est passé à 16 ce mercredi. Une seule personne se retrouve à l'heure actuelle en soins intensifs. Le taux de reproduction effectif du virus continue de baisser, il est passé de 1,05 à 1,02 au cours des 24 dernières heures.







