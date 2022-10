La mesure, qui fait partie de l'accord tripartite signé le 28 septembre, a été adoptée par la Chambre des députés. Tout comme un rabais supplémentaire sur le prix du mazout de chauffage.

La baisse de la TVA actée en 2023

L'objectif du gouvernement luxembourgeois est que les premières mesures concrètes, issues de l'accord tripartite, pour lutter contre l'inflation galopante et renforcer le pouvoir d'achat des ménages soient prises dès cet automne.

L'accord tripartite est officiellement signé Afin d'alléger la charge financière des citoyens et des entreprises au cours des 15 prochains mois, le ministère des Finances s'attend à des dépenses supplémentaires d'environ un milliard d'euros.

C'est le cas avec l'adoption, à l'unanimité, d'un premier projet de loi, n°8083, par la Chambre des députés ce jeudi 20 octobre en fin de journée. Une des mesures entrera en vigueur dès ce 31 octobre. Il s'agit de «l'extension, jusque fin 2023, de la subvention du prix du mazout de chauffage, augmentée à 15 cents par litre. Dans la même optique, le prix du gaz de pétrole liquéfié est réduit de 20 cents par kilogramme pendant la période du 31 octobre 2022 au 31 décembre 2023», précise le ministère des Finances.

Un coût de 317 millions d'euros

Mais la mesure phare, qui concerne l'ensemble de population, est la baisse de 1% des différents taux de TVA, à partir du 1er janvier et pour toute l'année 2023. Le coût de cette réduction est estimé à 317 millions d'euros par le gouvernement.

Xavier Bettel défend l'accord tripartite à la Chambre Le Premier ministre a salué les négociations effectuées avec les partenaires sociaux.

Ainsi, le taux de TVA normal, qui concerne la plupart des produits et services de consommation courante, sera ramené de 17% à 16%. Le taux intermédiaire, par exemple pour les vins titrant à 13° degrés d'alcool maximum ou pour les produits de nettoyage et la lessive, diminuera de 14% à 13%. Enfin, le taux réduit, qui s'applique sur le gaz, l'électricité, le coiffeur ou encore la réparation de vélos, passera de 8% à 7%.

« Je me réjouis que ce texte ait pu être adopté à l’unanimité à la Chambre des députés, et ceci dans un temps record. Il permettra de freiner considérablement l'inflation et de soutenir les ménages et entreprises au Grand-Duché », affirme la ministre des Finances, Yuriko Backes (DP).



