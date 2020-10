La 5G divise toujours autant la société

Que l'on soit partisan ou opposant au déploiement de cette nouvelle technologique, le débat organisé ce mardi à la Chambre a surtout mis en évidence que chaque protagoniste campe sur ses positions.

Eddy RENAULD Que l'on soit partisan ou opposant au déploiement de cette nouvelle technologique, le débat organisé ce mardi à la Chambre a surtout mis en évidence que chaque protagoniste campe sur ses positions.

«Les réseaux de communications représentent l'épine dorsale d'une société contemporaine et le gouvernement a toujours considéré le développement de la connectivité comme un investissement tant dans la compétitivité du pays que dans la qualité de vie des citoyens», a rappelé Xavier Bettel (DP) lors du débat public organisé à la Chambre.

Le Premier ministre a profité de la séance pour rappeler la position du gouvernement par rapport à la technologie de façon générale tout en rappelant le principe de précaution. «L'être humain se trouve toujours au centre de nos actions. Si mon gouvernement soutient la 5G, c'est parce que nous sommes convaincus que notre approche réussit à en tirer le meilleur bénéfice en termes de qualité de vie sans prise de risque inutile en termes sanitaires.»

Une «information transparente et objective»

Xavier Bettel se base notamment sur les recherches scientifiques disponibles à ce jour. Ses propos ont été appuyés par la ministre de la Santé qui a évoqué le suivi de l'impact potentiel de champs électromagnétiques. «L'information transparente et objective ainsi que la protection de la santé de nos citoyens sont à tout moment au centre de nos préoccupations», a insisté Paulette Lenert (LSAP). La ministre a également insisté sur l'existence «d'un monitoring étroit des développements scientifiques récents dans ce domaine».



Et à propos de principe de précaution, Carole Dieschbourg (Déi Gréng) a insisté sur le fait que les autorisations pour le lancement des premiers services pilotes 5G ont uniquement été accordées pour la durée limitée d'un an. Et la ministre de l'Environnement de rappeler que ces «accords concernent des sites radiotechniques suffisamment éloignés des lieux d'habitation afin de permettre une maîtrise des risques possibles liés à l’exposition aux champs électromagnétiques».

Ainsi le rayonnement maximal autorisé au Luxembourg par élément se situe en effet à 3 Volt par mètre, ce qui selon l'élue des verts «est nettement inférieur au seuil maximal de 36 V/m et 61 V/m recommandé par la Commission européenne».

La ministre a encore précisé que le champ électromagnétique des antennes sera étroitement surveillé par l'Administration de l'environnement, l'Inspection du travail et des mines et par l'Institut luxembourgeois de régulation.

«Dictature digitale»

Durant son intervention, Xavier Bettel a tenu à rappeler la spécificité technique de la 5G (une connectivité sans fil beaucoup plus ciblée vers l'appareil mobile que la 4G). «Elle évite un rayonnement superflu et limite le champ électromagnétique», dit-il.

Pas sûr que cette approche soit partagée par les opposants au déploiement de cette nouvelle technologique. Ces derniers affirment que l'exposition électromagnétique pourrait favoriser des cancers ou encore des dommages génétiques, elle aurait également des conséquences sur l'environnement. Concetta Valvason, présidente de l'initiative Stop 5G a notamment évoqué la «dictature digitale». «Les citoyens n'auront pas le choix d'avoir ou non la 5G».

Mais le gouvernement, par la voix de son Premier ministre, a confirmé sa volonté de poursuivre le processus de déploiement de la 5G tout en maintenant «une politique de transparence».



Pour rappel, la pétition n°1.560 au sujet du déploiement de la 5G au Grand-Duché avait recueilli plus de 7.272 signatures ce qui a eu pour conséquence l'organisation de ce débat public devant les députés. Deux autres débats publics sont à l'agenda de ce mois d'octobre: l'instauration d'un droit au télétravail le lundi 19 octobre et la protection du patrimoine architectural luxembourgeois le mercredi 21.

